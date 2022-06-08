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صنعاء - ميسرا اسماعيل - روى راشد الخرعان موقفا حدث بين الأمير سلطان بن عبد العزيز -رحمه الله- وشاب بعدما عزمه الأخير على قهوة وعشاء دون أن يكون لديه المال الكافي.

وقال أن أحد الأشخاص كان مرافقا للأمير وطلب منه ابن شقيقته أن يصطحبه إلى مجلس الأمير. مشيرا إلى أن الرجل اشترط على الشاب عدم التحدث وهو الأمر الذي وافق عليه الأخير.

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شاب سعودي فاجأ الأمير" سلطان بن عبدالعزيز" في مجلس وعزمه على العشاء وهو لا يملك منزلا ولا مالًا.. وعندما حضر الأمير كانت المفاجأة التي قلبت حياة الشاب رأسًا على عقب! (فيديو)

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يا الأمير سلطان طلبتك!

وتابع: " توجه الشاب برفقة خاله إلى مجلس الأمير سلطان وبعد أذان المغرب كان الصمت يخيم على أرجاء المكان فيما فاجأ الشاب الأمير قائلا: " يا الأمير سلطان طلبتك قل جتك، رد الأمير قائلا: "جتك"، وأكمل الشاب" تواعدني على القهوة والعشاء يا طويل العمر".

ولفت إلى أن الأمير -رحمه الله- استجاب لطلب الشاب واستدعى الوزير وطلب منه أن يواعد الشاب على العشاء. في إشارة لتحديد موعد لزيارة الأمير للشاب وقبول العزومة.

رد فعل خال الشاب

وأضاف: خال الشاب لم يكن مستوعبا ما حدث وطلب من ابن شقيقته الحضور إليه خارج الخيام ووجه له اللوم على ما قاله قائلا : " أنت عندك مال تعزم الأمير سلطان" فرد الشاب : " معي 30 ريال" فألتقط خاله طرف الحديث وقال: " 30 ريال ما تجيب ذبائح .. ما تجيب شيء.. مجنون أنت .. العزايم ما هي لعبة".

وأشار إلى أن خال الشاب توجه إلى الوزير وأخبره أن ابن شقيقته ليس لديه بيت أو مال فكان رد الوزير : " أسكت بس الأمير سلطان بينسى".

ماذا فعل الأمير سلطان !

وأكمل: في اليوم التالي سأل الأمير الشاب قائلا: "عسى عطوك موعد" فرد الشاب: " والله يقول ما عندك بيت ولا مواعدينك". مشيرا إلى أن الأمير استدعى "الوزير" وقال له "اشتروا له بيت وواعدوه".

وأضاف: تم شراء بيت للشاب في النسيم بـ 400 ألف وعندما علم الأمير قال : " لأنه ضعيف تشتروا له في النسيم..اشتروا له بيت في الروضة لا تقل مساحته عن ألف متر ومنزله السابق يعرضه للإيجار ". لافتا إلى أن الأمير سلطان زاره في بيته وتناول معه القهوة.