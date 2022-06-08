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صنعاء - ميسرا اسماعيل - التهاب المفاصل هو حالة مؤلمة تتميز بتورم المفاصل ، مما قد يهدد الحركة بمرور الوقت. اثنان من أكثر أشكال هذه الحالة انتشارًا هما التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي. قد يساعد مشروب واحد ، يمكن صنعه في المنزل ، في تخفيف الأعراض المصاحبة لكلا النوعين من التهاب المفاصل.

التهاب المفاصل هو أحد أكثر الحالات شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يصيب أكثر من عشرة ملايين شخص. سلطت الدراسات الضوء باستمرار على أهمية تغييرات نمط الحياة لتقليل الأعراض ، حيث يلعب النظام الغذائي دورًا وقائيًا لا يقدر بثمن ضد هذه الحالة. تم الترحيب بعصير إحدى الفاكهة باعتباره ترياقًا لالتهاب المفاصل ، حيث أظهرت بعض الدراسات أنه يمكن أن يعكس الالتهاب.

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مشروب بسيط يعالج التهاب المفاصل ويسكن الآلام فورا

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الأناناس مصدر جيد لفيتامين C وإنزيم البروميلين ، والذي ثبت أنه يقلل الألم والتورم في التهاب المفاصل الروماتويدي.

اقترح خط بحثي أن تأثير البروميلين المضاد للالتهابات ينبع من قدرته على تعزيز إنتاج مركبين أساسيين يعكسان الالتهاب.

من بين الطرق المختلفة لتعزيز الاستهلاك الغذائي للبروميلين للتخفيف من آلام المفاصل ، ثبت أن تناول الأناناس الطازج أو شرب عصيره أكثر فائدة من تناوله في المكملات الغذائية.

المركبات العضوية المعروفة باسم البوليفينول الموجودة في الأناناس هي فواكه أخرى يمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف الألم الناتج عن هشاشة العظام.

وقد ثبت أيضًا أن هذه المركبات تعمل على تحسين مرونة المفاصل والحركة العامة.

وجدت مراجعة واحدة عام 2006 في مجلة Arthritis Research in Therapy التي حللت دراسات حول العلاجات البديلة لالتهاب المفاصل ، أن البروميلين كان أكثر فعالية من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

بينما أظهرت الدراسات فوائد المركب لكل من التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي ، فإن التأثيرات على هشاشة العظام مفهومة بشكل أفضل.

ذكر أحد التقارير الطبية الحيوية لعام 2016: "تم التعرف على البروميلين كنوع آمن وناجح من العوامل العلاجية ، ويستخدمه الأفراد في جميع أنحاء العالم لعدد من الأمراض ، مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية والالتهابات."

أظهرت الدراسات أيضًا أنه نظرًا لمحتواه العالي من الألياف ، يمكن أن يقلل الأناناس من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الثمار الأخرى التي لها تأثيرات وقائية ضد التهاب المفاصل هي العنب ، والتي يمكن أن تعكس تدهور الغضروف عند الرجال.

يعتبر البصل أيضًا خيارًا شائعًا لمرضى التهاب المفاصل ، لخصائصه المضادة للالتهابات.

كما أنها تحتوي على نوع من الكبريت الذي ثبت أنه يقلل من التهاب المفاصل ، كما يفعل الثوم والهليون والملفوف.

تقول NHS: "من المهم جدًا تناول نظام غذائي صحي ومتوازن إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل. يمنحك تناول الطعام الصحي جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها للحفاظ على وزن صحي.

يجب أن يتكون نظامك الغذائي من مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع المجموعات الخمس الجيدة ، وهي الفواكه والخضروات والأطعمة النشوية واللحوم والأسماك والبيض والفاصوليا والحليب ومنتجات الألبان.

"إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعدك حقًا في التعامل مع التهاب المفاصل. يضع الوزن الزائد ضغطًا زائدًا على مفاصل الوركين والركبتين والكاحلين والقدمين ، مما يؤدي إلى زيادة الألم ومشاكل في الحركة ".

يحدث التهاب المفاصل ، وهو أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في المملكة المتحدة ، عندما يتآكل النسيج الموجود بين المفاصل.

هشاشة العظام هي النوع الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث تصيب تسعة ملايين شخص فقط. كما أنه أكثر شيوعًا بين النساء والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة ، "كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر نتيجة لإصابة أو يرتبط بحالات أخرى مرتبطة بالمفاصل ، مثل النقرس من التهاب المفاصل الروماتويدي.

يؤثر هشاشة العظام في البداية على البطانة الغضروفية الملساء للمفصل. وهذا يجعل الحركة أكثر صعوبة ، مما يؤدي إلى الألم والتصلب ".

المصدر: إكسبريس