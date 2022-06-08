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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انهارت الفنانة اليمنية أروى من البكاء في أحدث لقاء تليفزيوني لها على قناة الحرة بسبب الأوضاع في وطنها اليمن، وعدم قدرتها على العيش فيه.

وقالت : "اللبناني دائما يملك بيتا في الضيعة نحن لا يوجد لدينا ضيعة .. اللبناني يبني بيت ليرجع إلى بلده .. نحن ما عندنا هذا الأمل .. نحن مقطوع عندنا هذا الأمل ..أن نرجع ونستقر في بلدنا .. مقطوع عندنا هذا الأمل".

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الفنانة أروى تبكي على الهواء وتفاجئ الجميع: أتمنى يحدث هذا الأمر في السعودية والإمارات وليس في بلدي اليمن (فيديو)

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وتابعت: "للأسف كثير من الناس يستبدلون جنسياتهم ويستغنون تماما عنها ويتكتمون على أن أصولهم من اليمن ومعهم حق ولا ألومهم .. ليس لأن اليمن لا تشرفنا بأن ننتمي لها ولكنهم يحتاجون دعما من مكان آخر ".

وأضافت: " الوطن في قلوبنا ولكن على الأرض بالنسبة لنا غير موجود .. قصة أن أقول بأنني عندما أكبر سأرجع لبلدي غير موجود عندنا".

واختتمت قائلة: "نبقى طوال الوقت نخطط ونبحث عن الاستقرار.. أنا أخطط دائما على سبيل المثال أن أمتلك بيتا في دبي وبيتا في السعودية .. ولم أخطط مرة أن أمتلك بيتا في اليمن رغم عشقي لبلدي وعشقي لأرضي .. ودموعي التي تسيل كلما أذكر بلدي.".