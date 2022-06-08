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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يلجأ الكثيرون إلى تناول المسكنات مع معاناتهم من ألم صداع الرأس، ولكن أثبتت الدراسات أن المسكنات من أخطر الأدوية على الصحة وخاصة الكلى، لذا يجب الحد منها وتقليل تناولها، وقد احضرنا لكِ البديل الآمن لعلاج صداع الرأس، وهي وضع عشبة طازجة يمكن اضافتها لكوب الشاي وسوف تشعرين براحة شديدة بعدها ويزول الصداع، وسوف نتعرف على ما هي هذه العشبة، وما دورها في علاج الصداع.

هناك عشبة توضع في كوب الشاي تعمل على إزالة الصداع، وعلاج بعض الأمراض، والعشبة هي عشبة إكليل الجبل أو الروز ماري كما يسميه البعض، وهو من النباتات العطرية التي تستخدم كتوابل، تعطي الطعام نكهة مميزة، تعمل على إزالة صداع الراس، يمكن إضافته لكوب الشاي الصباحي، أو شراء منتج جاهز مكون من خليط الشاي مع مطحون الروز ماري من المتاجر والصيدليات، أو يستخدم على هيئة زيت في الوصفات الطبيعية الخاصة بالعناية بالشعر والبشرة.

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عشبة جبارة تنهي معاناتك مع الصداع وتغنيك عن المسكنات إلى الابد

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فوائد شاي إكليل الجبل

تناول الشاي باكليل الجبل يمنح الجسم فوائد عديدة نذكر منها:

يعمل على تحسين عملية هضم الطعام.

يقي الجسم من أمراض القلب.

كما يعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.

بالإضافة إلى تأخير عملية تدهور الدماغ بسبب عوامل الشيخوخة.

تسريع عملية التعافي من الجروح.

يساعد على القضاء على الالتهابات.

بجانب ذلك يعمل على ضبط معدل السكر في الدم.

زيادة نسبة التركيز، والحد من الشعور بالإجهاد نتيجة الإرهاق في العمل.

كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تحسين مظهر البشرة، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

كما يساعد على القضاء على الاكزيما.

اضافة الى ذلك يعمل على تحفيز نمو الشعر.