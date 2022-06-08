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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سوق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية يعمل حاليا في كل موديلات السيارات منذ سنوات قديمة إلى موديلات الحديثة ومن أكثر الأسواق بحثا هي مواقع بيع وشراء السيارات سواء كانت من معارض كبرى أو عبر مواقع بيع السيارات وعرضها للشراء، حيث أن تلك المواقع هي وسيلة سريعة لبيع السيارات المستعملة وتواصل مباشرة مع مالك السيارة عبر رقم الجوال، وسنعرض لكم عدد من سيارات مستعملة للبيع داخل السعودية في مدن مختلفة وموديلات مختلفة والأسعار مخفضة بنسبة 15% وأكثر، وحالة السيارات العامة جيدا جدا وسنعرض مواصفات كل سيارة على حدى فتابعوا معنا.

سيارات مستعملة بالسعودية للبيع بخصم 15%

للبيع في المملكة العربية السعودية سيارات موديل حديث 2014 استعمال نظيف، فيوجد سيارة كيا ريو إصدار 2014 مستعملة في الرياض بأحد، سيارة بحالة ممتازة كل مواصفاتها وكالة شرط.

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لمن في السعودية .. سيارات كيا ريو و شيفروليه كروز و تويوتا يارس بأسعار مغرية وبخصم 15%

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مواصفات سيارة كيا ريو إصدار 2014 وسعر البيع

نوع ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة بقياس مسافة قطعتها السيارة بنحو 200.000 كيلو متر.

لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.

دهان السيارة الخارجي الدهان الأصلي.

حالة الهيكل الخارجي للسيارة ممتازة من دون حوادث.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.



مرايا السيارة كهربائية، مكيف هواء اوتوماتيك.

تحتوي السيارة على أكياس هوائية، كما بها بلوتوث.

طريقة سداد ثمن السيارة كاش بسعر 18.500 ريال.



سيارة شيفروليه كروز مستعملة إصدار 2012 للبيع

في مدينة جدة بالسامر سيارة شيفروليه للبيع كروز بحالة ممتازة سيارة نظيفة.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة تبلغ نحو 170.000 كيلو متر.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.



سيارة شيفروليه كروز مواصفاتها وسعر البيع موديل 2012

مواصفات إقليمية للسيارة بمواصفات أمريكية.

حالة الهيكل الخارجي للسيارة ممتاز بدون حوادث.

دهان السيارة الخارجي تم إعادة دهنها بشكل جزئي.

وقود محرك السيارة البنزين محرك بقوة عالية

مرايا السيارة كهربائية، السيارة بها مثبت سرعة.

نظام الأمان بالسيارة أكياس هوائية، نظام فرامل مانع الانغلاق.

سعر السيارة شيفروليه كروز 2012 تبلغ نحو 17.000 ريال.



سيارة تويوتا يارس موديل 2012 مستعملة للبيع

في مدينة تبوك بمنطقة المهرجان سيارة تويوتا يارس للبيع بحالة ممتازة.

نوع ناقل الحركة للسيارة يدوي عادي.

وقود محرك السيارة يعمل عن طريق استخدام البنزين.

سعر السيارة تويوتا يارس 2012 ومواصفاتها

دهان السيارة كليا تم إعداده دهنها بشكل جزئي الجزء التالف فقط.

لون السيارة الخارجي فضي رمادي.

حالة الهيكل الخارجي للسيارة تعرضت.

تحتوي السيارة على فتحة سقف.

طريقة سداد ثمن السيارة كاش بسعر 15.000 ريال سعودي.