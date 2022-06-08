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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حكى الراوي عيد فهد، قصة كرم جني ذبح خروف من أجل إطعام أحد البدو الرحالة، الذي نفد طعامه وشرابه في الصحراء، وردة فعل غريبة عندما علم الأخير أنه من عالم الجن.

وقال الراوي، في مقطع فيديو شاركه عبر قناته على يوتيوب، إن الشاب، شد رحاله مسافة يوم في الصحراء، ونفد طعامه وشرابه، وجاء إلى أحد المناطق قرب المغرب، ليجد شخص، دار بينهما حوار وقام الأخير وذبح من أجله خروف، وفي هذه اللحظة نام "البدوي" ليستيقظ دون أن يجد شخص أو شيء حوله، إلا أنه شعر أنه زال عنه الجوع والعطش، و"القربة" بجواره قد مُلأت بالماء.

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بالفيديو.. بدوي سعودي يأكل عند الجن بعدما نفذ طعامه وشرابه في الصحراء والمفاجأة ما هي الذبيحة التي قدمها له الجن ضيافة

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واستكمل الرواي: تأكد الشاب أن من قدم له الطعام والشراب من عالم الجن، بعد أن اكتشف أن الخروف نفسه الذي ذُبح بالأمس، "طايح" ميت، وأن صاحب الخروف أكد له أن هذا الخروف لم يكن به أي مرض ولا شيء ومات على حين فجأة.

وأضاف: عندما روى الشاب البدوي لصاحب الخروف مع حدث مع شخص بالأمس ذبح له نفس خروف، أكد له الأخير أن هذه الديرة التي كان فيها مسكونة من الجن.

وأشار الرواي، إلى أن هذا الشاب البدوي، رحل إلى نفس المكان الذي قابل فيه الجني – رغم معرفته بأنه من عالم الجن-، إلا أنه رغب في مقابلته مرة ثانية والتعرف عليه، وعندما قابله، قال له الجني: أنا أعرفكم وأعرف أبوك وأمك وإخوانك وأعرف العرب واحد واحد، أنا جاركم وعندما سأله البدوي كيف تعرفني؟، أجابه الجني: نحن من سكان الأرض ومسلمين، ما جانا منكم أذى ونعم الجيرة جيرتكم.