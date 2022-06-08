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حقائق عن الرجال لايعترفون بها

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الكثير من الحقائق عن الرجال التي لا تخبرنا بها الإحصاءات في هذه المقالة قمنا بالكشف عما هو صحيح وما هو خاطئ حقائق عن الرجال: 1. ينظر الرجال إلى الكوابيس كأنها كوارث: الموت والمشاكل الصحية والتهديدات الشخصية هي مواضيع شائعة للكوابيس عند الناس كلهم لكن باحثين من جامعة مونتريال أجروا دراسة على أكثر من 10000 حلم، وأثبتوا وجود اختلاف بين ما يراه الرجال والنساء غالباً في كوابيسهم يستيقظ الرجال مرعوبين من كوابيسهم التي تكون عبارة عن كوارث شاملة وفيضانات وزلازل وحروب في المقابل، نجد أن الخلافات الشخصية حاضرة في كوابيس النساء أكبر منها عند الرجال بمعدل الضعف 2. ينحني الرجال لالتقاط الأغراض من الأرض: هل لاحظت من قبل أن الرجال ينحنون عندما يريدون التقاط الأشياء من الأرض، فيما تقرفص النساء؟ هذه الملاحظة ليست عامة بالطبع، ولكن هكذا يتصرف معظم الناس ربما يعود ذلك لحقيقة أن النساء كثيراً ما يرتدين ملابس غير مريحة (قصيرة أو ضيقة)، ويتعين عليهن اتخاذ وضعية القرفصاء. بينما يشعر الرجال براحة أكبر في ملابسهم ويمكنهم الانحناء بسهولة 3. يفضل الرجال النساء ذوات الوزن الصح: أنواع الرجال أثبت بحث، أنجزته بلانكا أورتيغا رولدان أوليفا من جامعة غرناطة، أن الرجال يفضلون النساء الرشيقات اللاتي تبدو عليهن مظاهر الصحة ولا نقصد هنا غياب السعال أو الحمى، بل النساء ذوات الوزن المعقول هذا يعني بأن الرجال لا ينجذبون إلى المثالية الأسطورية للجمال أو الفتيات الشبيهات بعارضات الأزياء بوزنهن الذي لا يتجاوز وزن الريشة، بل ينجذبون إلى نساء وزنهن متناسب مع نموهن بشكل طبيعي 4. إن كان يضع إبهاميه على الحزام، فهو يحاول جذب انتباه فتاة إليه: عندما يريد الرجل لفت انتباه فتاة إليه، فإنه يتخذ عن غير وعي وضعية تظهر قوته وشجاعته ، وعادة ما يكون ذلكبوضع الإبهامين على حزام السروال وسادت طقوس مشابهة في العصور القديمة، عندما كان بعض الناس لا يعرفون للسروال، بلهَ الحزام طريقاً، حيث كان الذكور يشيرون آنذاك إلى ما بين أفخاذهم عندما يحاولون الفوز بأنثى ثم لم تعد هذه الحركة مقبولة في مجتمعاتنا الحالية ، لكن شكلها الجديد لم يتبدل كثيراً، حيث إن وضع الإبهامين على الحزام له المغزى نفسه ويشير إلى المنطقة عينها 5. يفضل الرجال الإطراء من نظرائهم الرجال: هناك رأي يقول إن الرجال يتقبلون الإطراء من الجنس الآخر بسعادة غامرة. لكن في الواقع، هم يسعدون أكثر بمدح الرجال الآخرين لهم. وهذا ما أثبته روبرت هربرت من جامعة بينغهامتون، حين يقول إن الناس يقبلون الإطراء بصدر رحب ويشكرون صاحبه عليه في 30٪ من الحالات فقط. وعند ما يُمدح الرجل من رجل آخر، فالراجح أنه سيعتبره لفتة سارّة وستزداد ثقته بنفسه 6. صداقة الرجال فيما بينهم تبررها المصالح الشخصية: كتب د. رونالد ريغيو مقالة تتناول بالبحث الصداقة بين النساء والرجال وتوصل إلى استنتاج مفاده أن الصداقة بين الرجال تقوم أساساً على الاهتمامات المشتركة فالرجال يفضلون لعب كرة القدم، أو الغولف، أو التنس، أو البوكر، أو مشاهدة مباريات فرقهم المفضلة مع الأصدقاء أمّا صداقة النساء، فتكون مبنية في معظم الأحيان على المشاعر والتعاضد، حيث تميل النساء لاختيار صديقاتهن بناء على المشاعر الموحدة 7. يأكل الرجال ضعف كمية الطعام في حضرة النساء: قد يبدو هذا غريباً، ولكنه الحقيقة: يأكل الرجال أكثر عند يخرجون لتناول الغداء أو العشاء مع النساء. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقفز نسبة التهامهم للبيتزا بـ 93٪ والسلطة بـ 86٪ عما يأكلونه عندما يكونون برفقة الرجال وقد خلص د. كيفين كليفن من جامعة كورنيل إلى هذه النتيجة في أحد أبحاثه وهو يرى أن الرجال يقومون بذلكفي محاولة لإبهار النساء. ربما يبدو هذا سخيفاً، لكن الغرائز هي التي تطغى مرة أخرى 8. نمط حياة الرجل مرتبط بمعدل ذكائه: توصل عدد من العلماء من معهد كارولينسكا في ستوكهولم، إلى أن معدل ذكاء الرجل يؤثر في معظم الأحيان على أسلوب حياته. وقد عمل هؤلاء في بحثهم، من أجل الوصول إلى هذه الخلاصة، على جمع وتحليل بيانات حوالي 50000 مواطناً سويدياً ولدوا في الفترة ما بين 1949 و1951 ووفقاً لنتائج البحث، فإن الرجال الأقل ذكاء كانوا في الغالب يفرطون في شرب الكحول وأضافت بأن هؤلاء كانوا يعانون كذلك من مشاكل عاطفية وعلى أية حال، يعتقد العلماء أنه كلما ارتفع معدل الذكاء عند الرجال كلما كان نمط حياتهم صحياً.