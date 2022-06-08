نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عشبة سحرية تمنع تساقط الشعر وجفاف فروة الرأس وضعف خصلات الشعر وبصيلاته وتُحفز نمو الشعر وتطويله وغنية بفيتامينات ب، ك، ج، د، أ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ثمّة طرق طبيعية تعّد بديلاً رائعاً وفعالاً لعلاج مشكلات الشعر كافة، وتعزيز صحته ولمعانه. ولعلّ أهمها عشبة السبيرولينا.

ما هي السبيرولينا

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

عشبة سحرية تمنع تساقط الشعر وجفاف فروة الرأس وضعف خصلات الشعر وبصيلاته وتُحفز نمو الشعر وتطويله وغنية بفيتامينات ب، ك، ج، د، أ

علامة في المعدة يمكن أن تشير إلى سرطان الكبد

القبض على سعودي وتغريمه 30 مليون ريال.. لن تصدق ماذا كان بحوزته!

احترس.. علامة خطيرة يظنها البعض عادية وهي تدل على ارتفاع الكوليسترول الضار

خصائص السبيرولينا الجمالية

هي طحالب خضراء وتُعرف أيضاً باسم البكتيريا الزرقاء، هي كائنات دقيقة تعيش في المياه العذبة، وأخذت لونها الأخضر المزرق من الصبغة الخضراء لمادة الكلوروفيل، والصبغة الزرقاء الناتج من البروتين الذي يُعرف باسم فيكوسيانين. تحتوي على مجموعة كبيرة من المكوّنات التي تعزز صحة البشرة والشعر والجسم بشكل عام؛ حيث تحتوي على نسبة عالية من المعادن والعناصر الأساسية؛ كالمغنيسيوم، والنحاس، والكالسيوم، والسيلينيوم، والبوتاسيوم، واليود، والزنك، والحديد، والفيتامينات مثل: A, B, C, E, K، ونسبة عالية من الألياف، والأحماض الأمينية الأساسية، وأحماض أوميغا3، ومضادات الأكسدة التي تمنع نمو وانتشار الجذور الحرة في الجسم.

تمتاز السبيرولينا بخصائص فعالة لعلاج مشكلات الشعر كافة

ثمّة فوائد عدّة للسبيرولينا في العناية بالشعر، وأبرزها:

تُستخدم كعلاج بديل لمنع تساقط الشعر وتجديد خلايا الشعر مرة أخرى، نظراً لغناها بالبروتينات التي تعمل على تحفيز نمو الشعر.

تُساعد في التخلص من ترقق الشعر؛ لإحتوائها على أحماض أمينية وأحماض دهنية أساسية.

تُغذي الشعر وتمنحه الحيوية والمرونة، وتوفّر له الحماية من التلف والتقصف.

تُساعد في تنظيم عمل الغدد النخامية والدرقية والصماء، ما يقلل من تساقط الشعر وجفاف فروة الرأس وضعف خصلات الشعر وبصيلاته.

تُحفز نمو الشعر، ما يساهم في تطويل الشعر.

تُساهم في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يضمن وصول العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر وتقويتها؛ لغناها بمجموعة من الفيتامينات الهامة، ومنها فيتامين ب، ك، ج، د، أ، هـ وكلها فيتامينات معروفة بأهميتها لتكثيف الشعر وتعزيز صحته ونموه.

تعمل على ترطيب فروة الرأس وتغذيتها وتقوية الجذور.

تُساعد في مكافحة قشرة فروة الرأس؛ لاحتوائها على مضادات الأكسدة القوية مثل البيتا كاروتين المعروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة.

تمنع تقصف الشعر من خلال تقوية أطراف الشعر؛ لغناها بالأحماض الأمينية والمعادن والكلوروفيل.

تزيد سمك الشعر وتغلف الجذور. لذلك، تستخدم في العديد من كريمات وشامبوهات العناية بالشعر.

تُنظف فروة الرأس، وتخلصها من الإفرازات الأوساخ.

طرق استخدام السبيرولينا في العناية بالشعر

يُساعد ماسك السبيرولينا في تغذية الشعر وعلاج التقصف، ومنع تساقطه وزيادة كثافته، كما يقوي بنية الشعر ويسرّع من عملية نموه وأيضاً يعزّز من بريق ولمعان الشعر.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقة كبيرة من طحالب سبيرولينا الطازجة مع أي مادة أخرى تعتادين وضعها على شعرك كماسك الزبادي، الأفوكادو أو أي نوع من الزيوت، ومن ثم مزج المكونات وفردها على الشعر وتركها حوالي ساعتين تقريباً، ثم شطف الشعر جيّداً بالماء. كما يمكنكِ الحصول على فوائد السبيرولينا من خلال اختيار شامبو غني بالسبيرولينا.