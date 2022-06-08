نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر علامة في المعدة يمكن أن تشير إلى سرطان الكبد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا يعاني بعض الأشخاص أبدًا من أعراض سرطان الكبد. بينما توجد علامات منبهة للآخرين - على الرغم من صعوبة اكتشافها. مثل جميع أنواع السرطان ، كلما تم اكتشاف المرض بشكل أسرع ، كانت هناك فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

ومع ذلك ، هناك عرض واحد محدد للغاية يجب أن ينبهك لرؤية طبيبك. وفقًا لـ NHS ، يمكن أن يتسبب المرض في حدوث كتلة في الجانب الأيمن من معدتك. يمكن أن يؤثر هذا بعد ذلك على عملية الهضم ، مما يؤدي إلى "ألم في الجانب الأيمن العلوي من بطنك".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

علامة في المعدة يمكن أن تشير إلى سرطان الكبد

القبض على سعودي وتغريمه 30 مليون ريال.. لن تصدق ماذا كان بحوزته!

احترس.. علامة خطيرة يظنها البعض عادية وهي تدل على ارتفاع الكوليسترول الضار

يمكن أن يتسبب أيضًا في تضخم معدتك - بغض النظر عن كمية الطعام التي تناولتها.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن هذا قد يرجع إلى سببين.

إما أن "يكبر الكبد بسبب نمو السرطان ويسبب تورمًا في الجانب الأيمن من البطن" أو "يزيد السرطان (أو تليف الكبد) الضغط في الكبد مما يؤدي إلى عودة الدم إلى الأوعية (الأوردة). وهذا يدفع السوائل من الأوردة إلى داخل البطن ".

يحتل سرطان الكبد الآن المرتبة الثامنة عشر بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يمثل 2٪ من جميع حالات السرطان الجديدة بين عامي 2016 و 2018.

هناك حوالي 6200 حالة سرطان كبد جديدة في المملكة المتحدة كل عام ، أو 17 حالة كل يوم.

ومعدلات الإصابة بسرطان الكبد هي الأعلى بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و 89 عامًا.

لكن NHS تنص على أن "أي شخص" يمكن أن يصاب بسرطان الكبد الأولي.

وتقول: "ليس من الواضح دائمًا سبب ذلك".

ومع ذلك ، حذرت الخدمة من احتمال حصولك عليها إذا كنت:

فوق سن الستين - وهي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا

رجل

لديك حالات طبية معينة ، مثل التهاب الكبد وتليف الكبد وحصى المرارة والسكري وطفيلي في الكبد (مثقوبة الكبد) وفيروس نقص المناعة البشرية

لديك أخ أو أخت أو والد مصاب بسرطان الكبد الأولي

مثل العديد من أنواع السرطان ، يمكن أيضًا ربط التشخيص بنمط حياتك.

طرق تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد هي:

حاول إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن

ارتد ملابس واقية وأقنعة إذا كنت تعمل في وظيفة تتعرض فيها لمواد كيميائية ضارة

حاول التقليل من الكحول - تجنب شرب أكثر من 14 وحدة في الأسبوع

حاول الإقلاع عن التدخين

تشمل الأعراض الأخرى:

يتحول لون بشرتك أو بياض عينيك إلى اللون الأصفر (اليرقان) ، وقد يكون لديك أيضًا حكة في الجلد وبول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة

الشعور بتوعك بشكل عام أو ظهور أعراض مثل الأنفلونزا

يمكن أن تؤدي مشاكل الهضم المرتبطة بالمرض أيضًا إلى الشعور بالمرض أو الشعور بالألم في كتفك الأيمن والشعور بالامتلاء بسرعة كبيرة عند تناول الطعام.

تنصح NHS بالاتصال بطبيبك العام إذا كنت:

لديك كتلة في بطنك

تفقد قدرًا ملحوظًا من الوزن خلال الستة إلى 12 شهرًا الماضية دون محاولة

أو لديك أعراض أخرى لسرطان الكبد تزداد سوءًا أو لا تتحسن بعد أسبوعين.