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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ضبطت القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي في السعودية مواطنا سعوديا خالف نظام البيئة في منطقة الرياض، لحيازته كائناتٍ فطريةً مهددةً بالانقراض (ثلاثة أسود)، مما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها. وأَوْضَحَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلُّمِ الكائنات بحكم الاختصاص. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: علامة في المعدة يمكن أن تشير إلى سرطان الكبد القبض على سعودي وتغريمه 30 مليون ريال.. لن تصدق ماذا كان بحوزته! احترس.. علامة خطيرة يظنها البعض عادية وهي تدل على ارتفاع الكوليسترول الضار وأكدت أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامةٌ تصل إلى (30) مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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