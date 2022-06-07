السعودية.. جمل نادر سعره 6 ملايين سعودي يباع بـ 50 ألف ريال بعد إصابته بالعين (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عريس يجبر عروسته الصغيرة على فعل صادم ليلة الزفاف.. النهاية كانت مؤلمة والفحص الطبي كشف ما لم يكن بالحسبان! عريس خليجي يطلق عروسته أثناء المضاجعة والسبب صادم.. لن تصدق ماذا وجد فوق السرير وجن جنونه!

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