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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت مشهورة سناب شات، رهف القحطاني، عن رد فعل بعض المشهورات معها خلال أزمتها الأخيرة بعد توقيع غرامة عليها من هيئة الإعلام المسموع لنشرها فيديوهات مسيئة جمعتها بمواطنتها خبيرة التجميل مروج الرحيلي، خلال رحلتهما إلى جزر المالديف.

وأوضحت رهف القحطاني في بث مباشر لها، أن كثيراً من مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي تغيرن معها بعد الأزمة، إلا أن البعض حاولن إصلاح علاقتهن بها بعد أن اقتصر الأمر إلى توقيع عقوبة الغرامة فقط دون المنع من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثلما انطلقت الحملات ضدها.

وأكدت رهف القحطاني، أنها فوجئت بابتعاد نجمات مواقع التواصل عنها، والشماتة والسخرية منها، ثم محاولة بعضهن إعادة العلاقات إلى سابق عهدها بعد مرور الأزمة.

وعلقت رهف القحطاني أنها كانت تتعامل معهم بود، قائلة: “يكلموني أطير من الفرحة، ويأخذون مني منشن، وبعد عرض مقاطعهم معي يسخرون مني ويتكلمون علي”.

وتابعت: “كلنا نغلط عادي بس الحلو أنك تعرف في ماذا غلطت، ولكن في هذا الوقت عرفت مين هو صديقي واللي معي واللي ما يستاهل معرفتي”.

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بعد فضيحة جزر المالديف.. رهف القحطاني تهاجم مشهورات السعودية وتصفهن بالنفاق وما فعلته بعضهن بها أصابها بالصدمة! (فيديو)

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وأشارت إلى أن بعض مرور الأزمة فوجئت بعودتهم للحديث معها: “لما شافوا أموري كلها طيبة وشغلي كله ماشي وكله ماشي كلموني وحشتينا وبدنا نشوفك، وهما أول ناس تكلموا عني، وكانوا ضدي”.

وعلق المدون الشاب سعود القحطاني، خلال البث المباشر مع رهف القحطاني عن ما تعرضت له من مشهورات مواقع التواصل، موجهاً لها نصيحة بطريقة غير مباشرة عن خبيرة التجميل، مروج الرحيلي.

وأوضح أنه يرى أن مروج الرحيلي السبب في الأزمة التي تعرضت لها رهف القحطاني، معلقاً: “لأن أنا حللت الموضوع كامل وشفت أن صويان هذا هو السبب”.

وتابع: “بس تفتكين من صويان هذا راح ترجعين حياتك طبيعية والله العظيم بس تفتكين من صويان ترجع عيونك وترتاح يزين وجهك ويرجع على ما هو عليه.. وترتاح أمورك ويزين وضعك”.

وجاء تعليق رهف القحطاني تأكيداً على وجود أزمة بينها وبين مروج الرحيلي بعد رحلتهما الأخيرة لـ المالديف، مؤكدة أن علاقتها بها لم تعد جيدة معلقة: “أبشر”.

وتباينت ردود الأفعال على تصريحات رهف القحطاني، حيث هاجمها البعض معتبراً أنها تحاول ادعاء المظلومية على حساب باقي المشهورات، بينما وجه لها البعض نصيحة بضرورة الاستماع إلى سعود القحطاني بشأن المشهورات.