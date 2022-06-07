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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت مصادر معلومات جديدة عن الجاني الذي قتل المعلم سعيد علي حسين ٤٥ عاماً أثناء عودته إلى منزله بعد إنهاء يومه الدراسي في مدرسة عمر بن عبدالعزيز بوادي ممنا في محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

ووفقاً لـ"عكاظ" فإن القاتل متقاعد، ويعاني من اعتلالات نفسية تسببت في دخوله في أزمة مع زوجته، وقررت الانفصال عنه، ما أدخله في دوائر الشكوك وسوء الظن، واتهام محيطه بتخبيبها عليه.

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بعد القبض عليه .. كشف معلومات جديدة عن "قاتل" معلم سعودي بسلاح رشاش داخل سيارته في المخواة ومفاجأة بشأن حالته الصحية!

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وأقدم الجاني أمس الإثنين على قتل المعلم سعيد ظهراً بعد انتهاء دوامه حيث أفرغ رصاص رشاشه عليه داخل سيارته بينما أصابت طلقة خزان الوقود ما أدى إلى احتراق المركبة ووفاة الضحية في الحال.



وباشرت شرطة المخواة الحادثة، وقبضت على الجاني وأحالته إلى النيابة العامة.