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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اكتشف مسؤولون في البحرية الكولومبية حطام سفينتين تاريخيتين، خلال عملية مراقبة لسفينة سان خوسيه الشراعية الغارقة منذ فترة طويلة في البحر الكاريبي، وفق ما أعلنه الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الإثنين.

وغرقت سان خوسيه، التي يعتقد المؤرخون أنها تحمل كنزًا بقيمة مليارات الدولارات، عام 1708 قرب ميناء قرطاجنة الكاريبي في كولومبيا.

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العثور على "كنز قيمته مليارات الدولارات" في قاع البحر خلال عملية مراقبة لسفينة غارقة (فيديو)

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وأوضح دوكي ومسؤولون بحريون في بيان مصور، أن "مركبة يتم التحكم فيها عن بعد وصلت إلى عمق 900 متر تحت الماء، مما سمح بالتقاط مقاطع فيديو جديدة للحطام".

وأشار البيان إلى أنه تم اكتشاف حطامين آخرين في مكان قريب، أحدهما مركب يرجع للحقبة الاستعمارية والآخر لسفينة شراعية يعتقد أنها تعود إلى الفترة نفسها تقريبا، التي شهدت حرب كولومبيا من أجل الاستقلال عن إسبانيا قبل نحو 200 عام".

بدوره قال قائد البحرية الكولومبية الأميرال جابرييل بيري: "لدينا الآن اكتشافان آخران في المنطقة نفسها، يظهران خيارات أخرى فيما يتعلق بالتنقيب الأثري، لذا فإن العمل ما يزال في بدايته".

وتعد هذه الصور هي الأفضل للكنز الذي تم اكتشافه على متن السفينة سان خوسيه، بما في ذلك سبائك الذهب والعملات المعدنية والمدافع المصنوعة في إشبيلية عام 1655 وطقم طعام مصنوع من الصيني في حالة سليمة.