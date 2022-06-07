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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا تتوقف مزايا خرائط جوجل، عند مساعدتك على الوصول إلى أي مكان تريده، فهناك مزايا خفية كثيرة، وفقا لتقرير صحيفة (ذا صن البريطانية).

1. تتبع موقع أصدقائك

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كيف تعرفين مكان زوجك.. 5 مزايا خفية في خرائط جوجل

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لا يعرف كثير من مستخدمي خرائط جوجل أن بإمكانهم مشاركة مواقعهم مع الأصدقاء والعكس صحيح.

كل ما عليك هو فتح خرائط جوجل، والنقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك، ثم اختيار "مشاركة الموقع" (Location Sharing).

وبعد ذلك، اضغط على زر مشاركة الموقع، ثم يمكنك تحديد المدة التي تريد مشاركة موقعك خلالها ومع من.

ويمكنك تحديد أي عدد تريده من جهات الاتصال، ثم النقر فوق زر "مشاركة". وسيتلقى الأشخاص الذين حددتهم تنبيها لتتبع مسارك.

وبالطبع فإن هذه الميزة ستكون مفيدة جدا للنساء اللواتي يتشككن في أماكن وجود أزواجهن.

2. تنبيهات القطارات

إذا كنت قلقا دائما بشأن مواعيد القطارات، فإن خرائط جوجل سيعلمك بجداول القطارات أو الاضطرابات في الطرق التي تسافر بها كثيرا.

وللحصول على هذه الميزة عبر الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، افتج "آيفون"، ثم اتجه إلى الإعدادات، واختر زر الإشعارات، ثم خرائط جوجل، وأخيرا، السماح بالإشعارات.

وإذا كنت تستخدم جهاز "أندرويد"، انتقل إلى الإعدادات، ثم الإشعارات، وقم باختيار زر "تشغيل إشعار" وحدد "خرائط جوجل".

ويمكنك بعد هذه الخطوات تلقي أي إشعارات تقدمها "خرائط جوجل" لك، وعادة ما يتم ذلك تلقائيا عند بدء أو إعداد مسار.

3. استخدام الخرائط في وضع عدم الاتصال

إذا كنت مسافرا إلى مكان أجنبي وليست لديك خدمة إنترنت، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى "خرائط جوجل" إذا كنت خططت لها في وقت مسبق.

وما عليك سوى الانتقال إلى التطبيق على هاتفك، والنقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا.

ومن هذه القائمة، يمكنك تحديد خدمة "خرائط غير متصلة بالإنترنت"، إما مشاهدة الخرائط التي قمت بتنزيلها بالفعل أو اختيار تحديد خريطتك الخاصة.

وإذا قمت بالنقر فوق الخيار الأخير، يمكنك تحديد المنطقة التي تريد الحصول على خريطة لها دون اتصال بالإنترنت. وبمجرد تمييزها، اضغط على "تنزيل".

وطالما أنك متصل بشبكة "واي فاي"، يمكنك تنزيل خريطتك للاستخدام في وضع عدم الاتصال.

4. استكشف المنطقة

إذا كنت في منطقة جديدة ولديك فضول لمعرفة ما يدور حولك، يمكنك ببساطة النقر فوق "استكشاف" في تطبيق "خرائط جوجل".

وهناك، يمكنك اكتشاف الأماكن الممتعة للتسكع، وما يمكنك مشاهدته، والأماكن الجيدة لتناول الطعام.

وسترى أيضا تصنيفا ووصفا لكل مكان.

5. العودة بالزمن إلى الوراء

للاحتفال بعيد ميلادها الخامس عشر، أطلقت خدمة "جوجل ستريت فيو" أو "عرض شوارع جوجل" (Google Street View) ميزة "السفر عبر الزمن" للهواتف الذكية.

وتتيح للمستخدمين معرفة كيف تغيرت المناظر الطبيعية على مر السنين، مباشرة من هواتفهم.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الأداة ببساطة عن طريق النقر على معلم شهير أو مبنى، خلال التجول الافتراضي، ثم النقر على "عرض المزيد من التواريخ" (See more dates).

ولجعل الميزة أكثر متعة، قامت "جوجل" برعاية قائمة بالأماكن الشهيرة التي يمكن للمستخدمين استكشافها.