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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتوي تمر العجوة على نسب عالية من فيتامين أ والألياف ومضادات الأكسدة المختلفة.

وحول فوائد تمر العجوة:

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لن تتخيل ما سيحدث لجسمك عند تناول تمر العجوة يوميا؟

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1. تقوية المناعة: احتواء تمر العجوة على العديد من المواد الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة، فإن تناوله بانتظام يساعد على تقوية مناعة الجسم ومحاربة العديد من الأمراض والالتهابات.

2. الحماية من السرطان: تمر العجوة له فوائد هامة في الوقاية من السرطانات والأمراض المزمنة المختلفة، وقد بدأت العديد من الدراسات تظهر أنه قد يكون للتمر تأثير مشابه لتأثير بعض أنواع المضادات الحيوية والأدوية المسكنة للألم.

3. تحسين الهضم: يحتوي تمر العجوة على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، لذا فإنه مفيد جدًا لتحسين عملية هضم الطعام وامتصاصه في الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد على محاربة مشكلة الإمساك.

4. الوقاية من فقر الدم: ينصح بتمر العجوة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وينصح به الأشخاص المعرضون بكثر للإصابة بهذا النوع من فقر الدم، ويعود السبب في ذلك لاحتواء التمر على نسب عالية من الحديد.

5. لصحة العظام: يحتوي تمر العجوة على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، خاصة الفسفور والكالسيوم، ما يجعله مفيدًا بشكل خاص لصحة العظام، إذ تساعد العناصر الغذائية المذكورة على منع تداعي العظم ومنع تلفها، كما تساعد على إصلاح أي ضرر حاصل فيها.

6. تسهيل الولادة: يساعد تناول تمر العجوة على تحفيز عضلات الرحم وعنق الرحم لتسهيل الولادة، وتخفيف الألم الحاصل أثناء عملية الولادة بالنسبة للمرأة.

7. إدرار حليب الثدي: تنصح المرأة المرضعة عادة بتناول تمر العجوة بانتظام يوميًا وذلك لتحسين إدرار حليب الثدي لديها وتحفيزه، كما أن تناول المرأة لتمر العجوة خلال هذه الفترة الحرجة من عمر الرضيع قد يحسن مناعة الرضيع بشكل كبير.

8. تحسين صحة الدماغ: يساعد تناول تمر العجوة بانتظام على التقليل من عمليات الأكسدة الضارة التي قد تحصل في خلايا الدماغ والتي تلحق الضرر بالدماغ بطرق مختلفة، كما يحتوي تمر العجوة على عناصر غذائية تساعد على محاربة مرض الزهايمر ومرض الخرف والتقليل من فرص الإصابة بهما، وفق "ويب طب".

9. الحماية من أمراض القلب: من فوائد تمر العجوة الشهيرة أن له تأثيرًا إيجابيًا على القلب، وجهاز الدوران، إذ يساعد تناوله على خفض الدهون الثلاثية الضارة في الدم ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

10.تعزيز خصوبة الرجل والمرأة عند تناول تمر العجوة بشكل منتظم يوميًا وتحسين النظر والحفاظ على صحة العيون وكسب الوزن للذين يعانون من النحافة المفرطة ومصدر ممتاز للطاقة و تخفيف أعراض الحساسية.