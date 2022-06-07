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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحت سلسلة أمراض القلب والأوعية الدموية في المملكة المتحدة ، هناك العديد من عوامل الخطر التي لها تأثير على احتمال إصابة شخص ما بأمراض القلب. واحد منهم هو النظام الغذائي لشخص ما. ما يأكله الشخص يمكن أن يحدد مستوى خطورته وصحته على المدى الطويل.

يعد ارتفاع الكوليسترول أحد أكثر أشكال أمراض القلب شيوعًا في المملكة المتحدة. يحدث عندما يتراكم الكثير من مادة دهنية تعرف بالكوليسترول في الشرايين. نتيجة هذا التراكم هو سبب حالة أخرى ، ارتفاع ضغط الدم ، والمعروف باسم ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر تعرض الشخص لأزمة قلبية أو سكتة دماغية بشكل كبير. وبالتالي ، فمن الضروري الحفاظ على مستويات الكوليسترول منخفضة لمنع الأضرار التي تصيب القلب والأوعية الدموية.

يعد ارتفاع الكوليسترول أحد أكثر أشكال أمراض القلب شيوعًا في المملكة المتحدة. يحدث عندما يتراكم الكثير من مادة دهنية تعرف بالكوليسترول في الشرايين.

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عشبة سحرية تخفض مستويات الكوليسترول السيئة في الدم وتغني عن العقاقير الطبية

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نتيجة هذا التراكم هو سبب حالة أخرى ، ارتفاع ضغط الدم ، والمعروف باسم ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر تعرض الشخص لأزمة قلبية أو سكتة دماغية بشكل كبير.

وبالتالي ، فمن الضروري الحفاظ على مستويات الكوليسترول منخفضة لمنع الأضرار التي تصيب القلب والأوعية الدموية.

أجرت كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ مؤخرًا تحليلًا تلويًا حول فاعلية الثوم في خفض الكوليسترول.

التحليل التلوي هو فحص البيانات من العديد من الدراسات المستقلة حول نفس الموضوع.

بشكل فعال ، قامت الجامعة بمراجعة بيانات الدراسات الأخرى لمعرفة ما إذا كانت قد توصلت إلى نتائج متشابهة أو متشابهة.

ووجدوا أن "تأثيرات تناول الثوم على خفض الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة تكون أكثر وضوحًا مع الجرعات المنخفضة والمدة الأطول ، خاصة في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية".

بشكل عام ، وفقًا للدراسات الـ 22 التي تم تحليلها ، وجد أن الثوم فعال في خفض الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة.

البروتين الدهني منخفض الكثافة هو أحد نوعين من الكوليسترول ، والآخر يعرف بالبروتين الدهني عالي الكثافة.

حيث يختلفان في تأثيرهما على الجسم.

في حين أن البروتين الدهني عالي الكثافة ضروري للصحة العامة ، فإن البروتين الدهني منخفض الكثافة يتراكم على شكل لويحات في الشرايين ، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

نتيجة لذلك ، من الضروري الحفاظ على مستويات الكوليسترول "الجيد" (البروتين الدهني عالي الكثافة) مرتفعة ومستويات الكوليسترول "الضار" (البروتين الدهني منخفض الكثافة) منخفضة.

إلى جانب التمرين ، من الممكن أيضًا الحفاظ على توازن الكوليسترول من خلال ممارسة الرياضة بانتظام ، والإقلاع عن التدخين ، وتقليل استهلاك الكحول.

في حالة فشل هذه الطرق ، يمكن وصف العقاقير المخفضة للكوليسترول للمرضى.

هذه أدوية مصممة لخفض مستويات الكوليسترول المنتج في الكبد.

عندما يبدأ شخص ما في تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول ، فإنه عادة ما يأخذها مدى الحياة.

تتوفر مجموعة متنوعة من العقاقير المخفضة للكوليسترول للمرضى حسب خطورة حالتهم.

ومع ذلك ، فإنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية بما في ذلك:

• الصداع

• الدوخة

• الشعور بالغثيان

• الشعور بالتعب غير المعتاد أو الضعف الجسدي

• الإمساك

• الإسهال

• عسر الهضم

• الغازات

• آلام العضلات

• مشاكل النوم.