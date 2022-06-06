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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حصلت المبتعثة بسمة الخنجر على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأميركي ضمن مجموعة بحوث ممولة في جامعتها الحالية في أميركا، وهذه المنحة من أهم وأقوى المنح في مجالها.

وأوضحت أنه "تم التواصل معها من قبل مشرفي على رسالة الدكتوراه، وهو يعد من أهم الباحثين في هذا المجال"، لافتة إلى أن سبب اختيار بحثها بمجال الأمن هو أن هذا المجال من أهم مجالات البحث الآن في العالم وفقاً لـ"العربية".

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طالبة سعودية تحصل على منحة من مكتب وزير الدفاع الأمريكي .. وتكشف عن سبب اختيارها وكيف تم التواصل معها

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وأشارت إلى إن بحثها عن توظيف إنترنت الأشياء من ناحية الأمن وتأمين معلومات المواقع المرسلة من قبل الجنود والمعدات في ساحات المعارك.

وأضافت "بعد البحث ومناقشات طويلة بيني وبين مشرفي، تم التوصل إلى أن تأمين مواقع المعدات والجنود في ساحات المعارك من ناحية البحوث طبعا لم يعط حقه، وفيه افتقار للأفكار البحثية في الـlocation privacy in IoBT، ولأهمية هذا المجال الذي يعتبر الأول، فقد تم اختياره".