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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن توافر 130 وظيفة شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مقر الشركة. وتشمل المسميات الوظيفية : تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: أرامكو السعودية تزف بشرى سارة وتعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. بادر الآن وإليك طريقة التقديم والتخصصات المطلوبة بالأسماء : السعودية تعلن عن تصنيف 13 فردا و3 كيانات منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة شاهد لحظة مداهمة مقر لعمالة مخالفة في العاصمة السعودية الرياض.. وبعد تفتيشه كانت المفاجأة أمانة جدة تضع شروط لصرف تعويضات الأحياء العشوائية في جدة .. تعرف عليها والدة مشهورة سعودية تتزوج شابًا صغيرًا يصغرها 15 عامًا وتحدث ضجة في المملكة بكل جرأة .. كاتبة سعودية مشهورة تسخر من تقاليد بلادها وتضع شرطا غريبا لزواجها: مهري أن يفعل زوجي هذا الأمر معي كل ليلة! سيدة تعثر على "كنز ثمين" في أريكة حصلت عليها كهدية "مجانية" من موقع إلكتروني .. تفاصيل معلم سعودي يخبر طلابه بوضع صورة أفضل طالب لديه داخل صندوق.. وعندما فتحه كل منهم كانت المفاجأة! (فيديو) السلطات السعودية تتوعد برفع أسعار هذه السلعة الاستهلاكية إلى 150% الجوازات السعودية تصدر توضيحًأ هامــا بشأن السفر في حال وجود مخالفات مرورية على الشخص التجارة السعودية تحذر المنشآت التجارية بخصوص التعامل بهذه العملات سقط فوق المنبر مرددًا الشهادة.. وفاة خطيب مسجد أثناء خطبة الجمعة بعد حديثه عن سكرات الموت (فيديو) وفاة معلم سعودي إثر تعرضه لأزمة صحية.. وعندما علمت ابنته كانت المفاجأة بكل جراءة. عروس مصرية تضع شرطا محرجا للعريس للقبول بالزواج منه وتنشر الفيديو الخاص تحذير خطير : قبل إضافة الفلفل الأسود إلي طعامك.. عليك معرفة ما يفعله بجسمك! مشهورة سناب شات السعودية فوز العتيبي تبكي بحرقة في بث مباشر والسبب صادم.. شاهد الفيديو عشبة خضراء ستغير حياتك الزوجية للأبد.. رخيصة الثمن و تتواجد بكل بيت يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. (طريقة تناولها) لن تصدق.. خبير سعودي في العلوم الأرضية يفجر مفاجأة ويكشف السبب الحقيقي للهزة الأرضية التي ضربت الكويت مشهورة سناب السعودية "رهف القحطاني" تعثر على رسالة غريبة من مجهول أمام باب شقتها .. وعندما قرأت محتواها كانت المفاجأة! (شاهد بالفيديو) محلل تقارير الأعمال مهندس كهرباء محلل تمويل المشروع محلل تطوير الأعمال الأول محلل تطوير أعمال محلل تمويل المشروع أخصائي دعم إدارة المواهب محلل نظم أعمال اخصائي تسويق خريجو الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات (أقل من ثلاث سنوات من الخبرة العملية) مهندس جودة محلل تطوير أعمال أخصائي مخاطر التأمين اخصائي تطوير أعمال مهندس بترول أخصائي إنشاءات اخصائي توحيد المحاسبة المالية أخصائي خطة الأسهم مهندس كهرباء اخصائي تطوير أعمال محلل سياسة عامة مهندس حفر أخصائي إدارة المشاريع المشتركة. مستشار المشاركة الحكومية أخصائي تسويق التكنولوجيا مهندس ميكانيكي معدات الدورية رئيس مدقق العمليات مهندس سلامة اختصاصي تنفيذي لتقييم المواهب خريجي الهندسة (أقل من ثلاث سنوات من الخبرة العملية) مهندس سلامة مهندس معدات دوارة مهندس عمليات كيميائية محاسب ضرائب عالمي محلل تطوير الأعمال (الشراكات بين القطاعين العام والخاص). تحليل الحوض وتقييم الموارد مهندس كهرباء مدير تسويق مهندس نظام التحكم منسق الامتثال الميداني - الصحة والسلامة والبيئة رئيس مدقق مالي منسق مشروع معرض المتحف محاسب ضرائب عالمي اختصاصي مواد طريقة التقديم وأوضحت الشركة أنّ التقديم يكون مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، بدءًا من 4 يونيو الجاري من خلال الرابط التالي : هنـــا

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