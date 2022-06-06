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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع استفسار حول ما إذا كانت المخالفات المرورية تمنع المواطنين من السفر.

وكان أحد المستفيدين توجه باستفسار قائلاً: إيقاف من الخدمات المرورية هل يمنع من السفر لدول الخليج؟.

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الجوازات السعودية تصدر توضيحًأ هامــا بشأن السفر في حال وجود مخالفات مرورية على الشخص

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وأكدت الجوازات أن المخالفات للمواطن لا تمنع من السفر إذا كان لا يوجد منع من السفر، مضيفة: عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الاسم المسجل بالحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تعديل الاسم بالجواز يرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل ومن ثم يمكنك إتمام الإجراء عبر منصة أبشر.

وأشارت إلى أنه متاح حاليًا عبر منصة أبشر إصدار وتجديد جواز السفر السعودي مدة 5 سنوات، وفي حال الرغبة بالحصول على الجواز الإلكتروني يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات.