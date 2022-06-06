نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مشهورة سناب شات السعودية فوز العتيبي تبكي بحرقة في بث مباشر والسبب صادم.. شاهد الفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت مشهورة سناب شات السعودية فوز العتيبي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيه متأثرة خلال سماعها لأغنية عانيت، وذلك بعد أيام من إعلان انفصالها عن زوجها أحمد الموسى.

وبكت فوز العتيبي في مقطع الفيديو، ليتفاعل بعد ذلك معها الجمهور ما بين متعاطف معها خاصة وآخرون رأوا أنها تحاول استعطاف الجمهور في ظل حرب التصريحات المشتعلة بينها وبين طليقها.



ويأتي مقطع الفيديو بعد سيل من التراشق بالتصريحات بين فوز العتيبي وطليقها أحمد الموسى، فخلال الأيام الماضية نشرت فوز العتيبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات مجموعة من الصور والفيديوهات التي هاجمت فيها أحمد الموسى وقالت إنه كان يحجم حريتها.

في إحدى السنابات كتبت فوز العتيبي تعليق على فيديو لها في أثناء حضورها حفل للنجم ماجد المهندس: وعلقت عليه بكلمات كشفت عن تضررها من زيجتها حيث كتبت: “وهنا أول مرة أشوف ماجد المهندس قدامي وكنت قبل الزواج وقبل حتى يعرف بعض الناس ومن بعد الزواج انحرمت أحضر حفلات ماجد وكاظم حتى أبوي وهو أبوي ما منعني عنهم وكان مخليني على راحتي مع إن وقتها ما في بنات كثير يسافرون لحالهم علشان يحضرون حفلة غنائية، وبعد الزواج صار يمنعني |أحضر حفلات ماجد وكاظم وجاستن ويجبرني أسمع عزفه الخايس ويغار من الفنانين”.

فوز العتيبي لم تقف عند هذا الحد وإنما كشفت كثير من التفاصيل التي تكشف سبب تضررها من زيجتها ومن بين هذه التفاصيل: “قبل الزواج كنت دايما أسافر مع صديقاتي بالأيام وننبسط وبعد الزواج 24 ساعة معه لو أروح ساعة يدق مشتاق وش ها الشوق اللي ما يخلص كنت أبي أتزوج علشان يهتم ويشتاق بس مو على طول وكل الوقت ما يمل وما يطفش مني”.

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البعض أرجع سر بكاء فوز العتيبي إلى الهجوم الذي يشنه أحمد الموسى عليها منذ انفصالهما، خاصة وأنها فضلت الرد عليه عبر حسابها الشخصي، وبعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب ردودها، قالت العتيبي: “أنا ما أحب أتكلم لكن شوفوا مين اللي بقاله أسبوع يدق الثاني بسنابه وساكتة ولا تكلمت ولا حتى صورت سناب لين متابعيه طفشوني بحياتي كل شوي ينقلون لي دقه فيا، فخلاص حامت كبدي خلوه يمسك لسانه ويسكت وأسكت”.



وعبرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل دائماً عن استيائها من خلال مجموعة من السنابات التي عبرت فيها عن غضبها الشديد من هجوم أحمد الموسى، وذلك بعد أن نشر الأخير مجموعة من السنابات التي هاجم فيها الناشطة السعودية المثيرة للجدل، إلا أنه حتى الآن لم يخرج أي منهما ليعلن سبب الانفصال بشكل واضح مكتفيين بالتراشق بالتصريحات بينهما كل عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات، وهو ما أدهش الجمهور خاصة وأن الثنائي كانوا دائما يثيرون الجدل بلقطات رومانسية عبر حساباتهم.



هذه هي المرة الأولى التي يتأكد فيها انفصال فوز العتيبي وزوجها جاء بعد شائعات طالت الثنائي نفتها مشهورة منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية وذلك وسط تردد أنباء انفصالها والتي ردت عليها فوز العتيبي سابقا بالنفي في فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات قائلة إنها كانت ستعلن انفصالها رسمياً في حال وقوعه دون خوف أو استحياء.