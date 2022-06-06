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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تفاجأت مشهورة سناب شات، رهف القحطاني، الشهيرة بـ "وذ نكهة"، برسالة تركها شخص مجهول الهوية أمام باب منزلها. وأوضحت خلال بث مباشر على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الرسالة كان مكتوب فيها "نورتي حارتنا وذ نكهة". تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: عشبة خضراء ستغير حياتك الزوجية للأبد.. رخيصة الثمن و تتواجد بكل بيت يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. (طريقة تناولها) لن تصدق.. خبير سعودي في العلوم الأرضية يفجر مفاجأة ويكشف السبب الحقيقي للهزة الأرضية التي ضربت الكويت مشهورة سناب السعودية "رهف القحطاني" تعثر على رسالة غريبة من مجهول أمام باب شقتها .. وعندما قرأت محتواها كانت المفاجأة! (شاهد بالفيديو) ممرضة سعودية تنقذ شاب بعد غرقه في كورنيش رأس تنورة .. شاهد الفيديو ببطن مكشوف وسيقان عريانة.. فنانة سعودية تصدم الجميع بإطلالة جريئة للغاية (صور) من هو الصحفي السعودي الكبير الذي تم إقالته من رئاسة تحرير صحيفة الرياض بسبب مقال هاجم فيه إعلام المملكة؟.. وما قصته؟ (فيديو) أنغام تثير جنون رجل سعودي أثناء إحيائها حفلا غنائيا في موسم جدة.. لن تصدق ماذا خلع من ملابسه من شدة الحماس! (شاهد الفيديو) وأثار استغرابها كيف عرف صاحب الرسالة شقتها قائلة :" كيف عرفت شقتي أكيد إنك متابع البث ولا كيف تعرف إني صاحية ". واتهمت شخص مجهول بقطع رزقها وسرقة حسابها على تطبيق "واتساب"، قائلة: "تم تهكير واتساب الخاص بي منذ يومين.. رجعته أنا الواتس آب.. طبعا أنا ما أعرف يعني الواتساب هذا رزقي.. أنت لماذا تريد أن تقطع رزقي؟ هه؟.. ماذا فعلت لك أنا؟ كيف أضريت بك؟ اكرهني بكيفك واختلف معي بكل شيء".

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