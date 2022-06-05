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أنغام تثير جنون رجل سعودي أثناء إحيائها حفلا غنائيا في موسم جدة.. لن تصدق ماذا خلع من ملابسه من شدة الحماس! (شاهد الفيديو)

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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