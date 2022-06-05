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صنعاء - ميسرا اسماعيل - استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الهندي لدى دولة الكويت، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية أعربت فيها عن رفض دولة الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للنبى محمد وللإسلام والمسلمين التي صدرت عن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم.

وأوضحت الوزارة الأحد في بيان صحفي أنه في الوقت الذي ترحب فيه دولة الكويت بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة، فإنها تطالب باعتذار علني عن تلك التصريحات المعادية والتي سيشكّل الاستمرار فيها دون إجراء رادع أو عقاب إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض لعناصر الاعتدال.

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الكويت تثلج صدور المسلمين بتحرك عاجل ضد الهند بعد إساءة حزب مودي الحاكم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام

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وأشارت الوزارة إلى أن " إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته، والدور الكبير الذي لعبه الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند".