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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح، أمس السبت، بعدما أطلق عدد من المسلّحين النار على حشد في شارع مكتظ بمدينة فيلادلفيا الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحفيين إن رجلين وامرأة قتلوا، مشيرا إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث "لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد".

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مجزرة مروعة وسط حشد في شارع مكتظ بأمريكا وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)

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وأشار إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على أحد المهاجمين، لكن لم يعرف ما إذا أصيب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات لم تعتقل أحدا حتى الآن، فيما أظهر مقطع فيديو من عين المكان عددا كبيرا من الأشخاص يحيطون بمركبات الشرطة مع إطلاق صفارات الإنذار.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه قبل واقعة اليوم، شهدت المدينة نفسها تسعة حوادث إطلاق نار منفصلة بين ليلة الجمعة والسبت.