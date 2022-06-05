الكشف عن مدينة سعودية تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأحد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.

وأشار المركز، إلى تسجيل حفر الباطن أعلى درجة حرارة 47 مئوية، بينما الأحساء ورفحاء سجلت 46 مئوية، تليهما مكة المكرمة والدمام 45 درجة؛ فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ18 مئوية، وسجلت كل من ينبع والقنفذة وجازان أعلى نسبة رطوبة في الجو وتبلغ 90% و85%.

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وأوضح المركز، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن الأحساء ورفحاء سجلتا 46 درجة مئوية، ثم مكة المكرمة والدمام 45 درجة مئوية، والمدينة والرياض 43 والخرج 44 الدمام 42 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ18 درجة مئوية، تعلوها الباحة 20، ثم الطائف 21 وبيشة 23.، وسجّلت كل من ينبع والقنفذة وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90% و85%.