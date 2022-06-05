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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في واقعة حظيت بإهتمام اعلام في السعودية فقد تعرض مواطن سعودي للخيانة من زوجته الغربية الي سافر إليها من للملكة وتزوجها وأغدق عليها الأموال, وذلك بعدما طلق زوجتين لأجلما.

وذكر الملواطن السعودي الذي يدعى "سعد" في حديثه مع إذاعة "إم بي سي إف إم" تفاصيل قصته المأساوية. مبيئًا أنه يتجاوز ال40 من عمرة وأحب امرأة من خارج السعودية.

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يطلق زوجته وأم أولاده السعودية ويسافر ليتزوج بفتاة مغربية .. وبعد ليلة الدخلة يكتشف الصدمة التي جعلته يبكي بحرقة ؟

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طلق آم أولاده

وأوضح "سعد" أن طلق زوجتين -من الجنسية السعودية- ولديه أبناء من الاثنين. وسافر من أجل الارتباط بها في للغرب, إلا أن نهايته معها ليست سعيدة وأكد للواطن السعودي أنه شاهد زوجته الثالثة الغربية وهي تخونه - دون أن يوضح طبيعة الخيانة الي يرجح أنها جنسية-, وم يستطع أن يفصح عن ذلك أو يخبرها.

مسحور ولا يريد الطلاق

وأشار السعودي إلى أنه قد يكون مسحور بسبب عدم قدرته على الاستغناء عن زوجته المغربية الي خانته في الوقت نفسه لا يستطيع إحضاره إلى المملكة بسبب عدم حصوله على تصريج زواج.

وختم "سعد" حديثه بالتأكيد على أنه نادم بسبب تطليقه زوجتين ولديه أبناء منيماء وفي الوقت نفسه لا يستطيع التخلي عن زوجته المغربية التي يحبها لينتهي الحديث هو يبكي مع المذيع.