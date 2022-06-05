نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مشهورة سعودية نشرت صور "صدمت السعوديين" مع هذا الرجل وجمعت بين الحجاب والمايوه بعدما غيرت دينها!.. شاهد المفاجأة من تكون؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - فايزة المطيري من أكثر الناشطات السعوديات المثيرات للجدل، وتصدرت مواقع التواصل فترة طويلة بعد ان أعلنت ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق ديانة أخرى، وذلك عبر فيديو نشرته عبر صفحتها على تويتر، فمن هي فايزة المطيري؟

فايزة مطيري ناشطة سعودية في مجال حقوق الإنسان، تركت بلدها السعودية، وسافرت إلى كندا، وتزوجت هناك من رجل كندي، غيرت ديانتها الإسلامية، رغم انها تعرف ان ذلك خطرا على حياتها، وقد يعرضها للقتل.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

أغرب قبيلة في العالم.. نساؤها كأنهن من الحور العين.. الفتاة تخطب زوجها وتجمع بين رجلين .. وهذا ما يفعلونه بالمراهقات (صور)

مشهورة سعودية نشرت صور "صدمت السعوديين" مع هذا الرجل وجمعت بين الحجاب والمايوه بعدما غيرت دينها!.. شاهد المفاجأة من تكون؟

خلطة سحرية لتسليك البالوعات في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد كبيرا.. لن تحتاج إلى سباك بعد اليوم

السعودية: رقص مختلط وفتيات بملابس فاضحة خلال حفلة ماجنة في الرياض (فيديو)

حقيقة اغتيال الممثل التركي الشهير "مراد علمدار"

مختص سعودي يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف سبب ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي (فيديو)

شاهد أول فيديو لحادثة سقوط قطعة خرسانية بجسر قطار الرياض وتحطم سيارة وإصابة ركابها

عشبة جبارة متوفرة بقوة تخلصك من الغازات والامساك والام القولون في غضون دقائق .. تعرف عليها

السعودية.. شخص ملثم يرتكب عمل مشين في سيارة بالرياض.. وكاميرات المراقبة ترصده حتى النهاية (شاهد الفيديو)

مريض هولندي عجزت كل مستشفيات أوروبا عن علاجه ووجد العلاج في ‎السعودية .. شاهد بالفيديو

عريس يصاب بالشلل خلال زفافه وردة فعل العروس وهي تصيح تهز القلوب من هول الفجيعة.. شاهد بالفيديو ماذا حدث؟

معجزة ورق الغار ستجعل بطنك مسطحا وشعرك كثيف وناعم خالي من الشيب ووجهك أبيض كالبدر اذا استخدمته بهذه الطريقة!

عاشت في كندا في 2012، وكانت تتردد على السعودية، لكن في عام 2017، بدأت تهاجم المملكة العربية السعودية، في مجال حقوق المرأة، وبدأت حينها نقطة تحول فايزة، أثناء مرورها بأزمة نفسية صعبة في السعودية، فطلبت اللجوء رسميا إلى كندا، وحولت منزلها في كندا إلى مقر تستقبل فيه ناشطات نسويات لهن نفس الفكر.

تعرضت فايزة المطيري للكثير من الإنتقاد والهجوم من قبل السعوديين والمتابعين، بسبب مهاجمتها للدين، والحجاب، وبلدها، واتهمت بأنها تسعى للشهرة، والظهور، وأكدت إنها تلقت تهديدات كثيرة بسبب ارتدادها عن الإسلام.

ومن أكثر منشوراتها التي استفزت بها المتابعين، نشر صورتين لها احداها بالحجاب، والأخرى بالمايوه داخل المسبح، وعبرت عن سعادتها بالتغيير والحرية التي تشعر بها، كما نشرت صورتها مع زوجها مع قبلات ساخنة بينهما.