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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انسداد البالوعات من أكثر المشاكل التي تواجه جميع البيوت ويحتاج الجميع لحل تلك المشكلة سباك ضروري ولكن البعض يبحث عن طرق سهلة وسريعة لحل هذه المشكلة وينتج عن انسداد البالوعات روائح كريهة جدا وبكتيريا وفيروسات ضارة إلى جانب عدم القدرة على استخدام مصارف المياه بشكل مناسب وتوجد طريقة سحرية وطبيعية باستخدام الخل ونتائجها مضمونة وليس لها آثار جانبية.

الخل حل ممتاز لتسليك البالوعات

يستخدم الخل في تنظيف وتسليك البالوعات لأنه يقضى على البكتيريا والدهون والرواسب وذلك من خلال وصفة سحرية بمكونات سهلة وهى

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خلطة سحرية لتسليك البالوعات في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد كبيرا.. لن تحتاج إلى سباك بعد اليوم

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كوب من عصير الليمون.

كوب من الخل.

كوب من ملح الليمون .

تمزج الليمون والخل ويقلب ويضاف إليه كوب من ملح الليمون ويغطى ويترك يتفاعل نصف ساعة ثم يصب فى البالوعة وسوف تسلك في دقائق معدودة.

وتوجد وصفة أخرى ومكوناتها هي

كربونات الصوديوم كوب واحد .

الخل الأبيض كوب واحد.

الملح الأبيض الناعم كوب واحد.

تقلب جميع المكونات معا في وعاء عميق وتترك حتى تتفاعل جميع المكونات جيدا وتغطى وتترك جانبا لمدة ساعة وتسكب الوصفة فى البالوعة وسوف يتم تسليكها وتصبح جاهزة للاستخدام في وقت وجيز.

ملح الطعام لتسليك البالوعات

ملح الطعام يعد أحد أهم المواد التي تستخدم في تسليك البالوعات لما له من قدرة إذابة الدهون والتخلص من البقايا ومكوناته

كما أنه يجب إضافة كوب من ملح الطعام الناعم.

حيث أنه نحتاج إلى إضافة كوب من الماء المغلي .

كما أنه يجب أن نضيف كوب من صودا الخبز.

كما أنه في وعاء يتم إضافة ملح الطعام والماء وصودا الخبز وتترك المكونات جانبا لمدة ساعة بعد أن تغطى توضع الوصفة فى البالوعة وبعد تسليك البالوعة تمسح البالوعة مباشرة بعد الاستخدام.