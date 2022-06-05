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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق حفلة خاصة مختلطة في عاصمة السعودية، الرياض.

ملابس فاضحة

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، مجموعة من الفتيات بملابس فاضحة أشبه بالملابس الداخلية، تكشف مفاتنهن. ويتراقصن على أنغام الدي جي وسط مجموعة من الشباب.

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السعودية: رقص مختلط وفتيات بملابس فاضحة خلال حفلة ماجنة في الرياض (فيديو)

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ويظهر من تحديد موقع تصوير الفيديو عبر برنامج “سناب شات”، أنه تم تصويره في الرياض. لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــا .

وهو الأمر الذي أثار الجدل بين الناشطين، فمنهم من استنكر المقطع، بينما أكد آخرون أن خريطة “سناب شات” تتيح تحديد الموقع بحسب رغبة المستخدم.

هذا وقد شهد موسم الرياض حفلات راقصة مختلطة وتناول للخمور وتبادل للقبلات أمام العامة.

وقبل نحو أسبوع، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن مظاهر الانحلال خلال إقامة موسم جدة، في مكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، رقص بطريقة صاخبة اشترك فيها مجموعة من الشبان والفتيات، دون مراعاة لحرمة مكة التي تحوي في داخلها بيت الله الحرام، وما تمثله من قدسية للمسلمين عامة.