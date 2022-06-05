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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حقيقة اغتيال مراد علمدار، ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، بخبر مقتل محمد نجاتي شاشماز، الممثل نهاد كانتمير، مراد علمدار وادي الذئاب، وهو من الشخصيات الفنية المشهورة على المستوي التركي ولها دور بارز في الدراما التركية، شارك في كثير من المسلسلات التركية التي لقيت إعجاب الجمهور بصورة كبيرة وهو من الشخصيات التي يغلب عليها طابع الأكشن أثناء التمثيل.

حقيقة اغتيال مراد علمدار

أن الفنان التركي تعرض إلى حادث سير على الطريق العام وهو يعاني من وعكة صحية ألمت به، وهو يتمتع بصحة جيدة وتم نفي خبر الاغتيال حسب مصادر مقربة منه، وهو يتحضر إلى مسلسل ذو السيط الواسع التي بلغت شهرته في مسلسل وادي الذئاب وبلغت نسبة عالية من المشاهدات عند الجمهور العربي، وكل الأخبار التي تواردت هي غير صحيحة، وهو البالغ من العمر 51 عامًا، كما أنه يجهز إلى مسلسل وادي الذئاب الفوضي في الجزء 11 ويلقي مشاهدة واسعة من الجمهور العربي، يتمتع بالشخصية القوية التي يشارك بها، ولديه القدرة على القتال والحروب.

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حقيقة اغتيال الممثل التركي الشهير "مراد علمدار"

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ما هي اصول مراد علمدار

يسليط مسلسله الضوء على إدارة الفوضي حول العالم، ومتابعة كافة القواعد التي يتم التخلص منها من خلال تلك الإدارة، كما أن وادي الذئاب الفوضي من الأحداث الكثيرة التي يتعرض لها الدول المحيطة في تركيا، مثل الخليج، وادي البلقان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أقاليم مثل ميانمار، وأفغانستان، والولايات المتحدة، تحيث وقف المسلسل عن العرض في الجزء العاشر بسبب ظروف، حيث أن شاشماز من عائلة محافظة من مواليد 15 ديسمبر 1971م، بولاية ألازيغ الواقعة في وسط تركيا، وهو شقيق راجي شاشماز وزبير المخرج المشهور.

حسابات مراد علمدار على مواقع التواصل الاجتماعي

أن مراد علمدار هو من الشخصيات الهامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تخرج من كلية السياحة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث عاد إلى تركيا بسبب البدايات في العمل الفني، ونشر الصور والفيديوهات الخاصة به، ويحب التفاعل مع الجمهور عبر المنصات الاجتماعية، ولم يتم تداول الصور الكثيرة هو وزوجته وعدد الأبناء، درس في أمريكا ست سنوات، وبعدها قرر العودة إلى تركيا، يحبه الجمهور الكبير والصغير في تمثيلة وامتلاكه القدرات العالية في التمثيل، كما أن مراد علمدار نشر صور كواليس المسلسل بكل حماسة وتشوق إلى الجمهور، مع انتظار الموعد الرسمي إلى انطلاق المسلسل.

تفاصيل خبر اغتيال الممثل التركي مراد علمدار

وهو شخصية مبدعة في مجال التمثيل والفن، يشارك في كثير من المسلسلات التركية، يمتلك مهارة التمثيل في مسلسلات الأكشن، يقلده الكبير والصغير في شخصيته المميزة، شكل غضب واسع عند الجمهور في حين تداول مشورات وصور حول اغتياله، يلقي حب الجمهور بصورة كبيرة، يتقن الحديث باللغة التركية هي لغته الأم، واللغة الإنجليزية، حاول مررًا وتكرارًا في السفر ولكن يحب بلاده تركيا والعمل بها، ومازال الجمهور يبحث عن تفاصيل الاغتيال عبر محركات البحث جوجل.