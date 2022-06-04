عشبة جبارة متوفرة بقوة تخلصك من الغازات والامساك والام القولون في غضون دقائق .. تعرف عليها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عشبة طبيعية قد لايعرفها الكثير من الناس ولكنها من الأعشاب التي أثبتت فوائدها الجمة للشعر والجمال وكذلك للصحة، فما هي؟ وما هي فوائدها، هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا اليوم.

ما هي عشبة الزاز؟ هي واحدة من الأعشاب التي قد لا يعرفها الكثيرون، تنمو بكثرة في بلاد المغرب العربي، ولها فاعلية كبيرة في علاج مشاكل الشعر، وقد تم استخدامها على مر العصور القديمة لتنعيم الشعر وعلاجه من التقصف والتساقط وكذلك لعلاج بعض أمراض الجلد كالأكزيما والالتهابات، ولعشبة الزاز عدة مسميات في مختلف البلاد العربية، ففي السعودية يطلقون عليها السنامكي، وفي المغرب العربية تسمى الزاز ويقول البعض "الداد"، وفيما يلي ينتعرف على أهم فوائد عشبة الزاز وأهميتها لتنعيم الشعر.

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فوائد عشبة الزاز للشعر إن فوائد عشبة الداد أو الزاز "كما يقول المغاربة" للشعر عديدة، فهي تعالجه من التقصف والتساقط والذي يعاني منهما الكثير من الفتيات، كما تعمل على منح الشعر نعومة فائقة وملحوظة، وتزيد من نموه وطوله وغزارته، كما تمنح القوة للشعر الضعيف المتهالك، وتضم هذه العشبة مجموعة من الفيتامينات كفيتامين أ المفيد للجلد وفيتامين الزنك، وأُثبت البعض فعاليتها في علاج قشرة الشعر، ولكن كيف يتم استخدام عشبة الزاز للشعر؟

تستخدم عشبة الزاز عن طريق إضافة ملعقتين من الزيت المفضل إلى ملعقتين من الماء الساخن إلى ملعقتين من عشبة الزاز وخلطهم معًا حتى تتكون عجينة لينة وتترك لمدة نصف ساعة حتى تمام تبرد وتصل إلى مرحلة الاختمار، ثم يتم وضعها على الشعر وتوزيعها جيدًا بين الخصل وبداية من الجذر وحتى نهاية الشعر، وتترك لمدة ساعة أو ساعتين ثم يتم غسل الشعر جيدًا.

ملحوظة: قد يكون الزيت المضاف هو زيت اللوز، أو زيت الزيتون، أو زيت السمسم، أو الأرجان، حسب النوعية التي تفضلينها. طريقة أخرى لاستخدام عشبة الزاز للشعر من الممكن أن تضعي ملعقة أو ملعقتين من عشبة الزاز إلى وعاء به مقدار كأس من الخل ويوضع لمدة نصف ساعة على نار هادئة، ويمكنك أن تضيفي إليه ملعقة من زيتك المفضل كزيت اللوز أو زيت الأرجان بعد أن يبرد تمامًا وتقومي بتصفيته، ثم يوضع على الشعر لمدة ساعة ويشطف جيدًا بعدها.

فوائد عشبة الزاز للبشرة لا تتوقف فوائد تلك العشبة العجيبة للشعر فقط، بل إن لها فوائد كثيرة أيضًا للبشرة والجلد، ومن أهم فوائدها للبشرة احتوائها على عناصر مضادة للأكسدة تسهل إلتئام الجروح، كما تعمل كمضاد للإلتهابات خاصة الناتجة عن البكتيريا كالدمامل والبثور السوداء، ولها دور فعال في علاج الأكزيما والأمراض الجلدية كحبوب الشباب والعدوى البكتيرية، كما تعالج ظهور البقع الغامقة بالجلد وتوحد لون البشرة.

فوائد أخرى لعشبة الزاز القضاء على الإمساك وتسهيل عملية الهضم هي من فوائد عشبة الزاز أيضًا، كما أن لها العديد من الفوائد الأخرى للجسم عمومًا، ومنها: لعشبة الزاز فوائد مهدئة للمعدة، إذ تعمل على تنظيف القولون قبل القيام بالعمليات الجراحية، وتعمل على إسترخاء الجسم والتخلص من الشعور بالصداع وتحسين الحالة المزاجية خاصة للنساء إذ تخفف لديهن أعراض ما قبل الدورة الشهرية، كما انها تفيد الجسم الذي يعاني من فقر الدم والأنيميا.

أما من يرغب في إنقاص الوزن فتساعده عشبة الزاز على ذلك أيضًا، كما تعمل كملين للجسم فتسهل عملية الإخراج، وتعالج مشاكل البواسير، وفي سبيل الاستفادة منها يتم إضافة ملعقة إلى كوب من الماء الساخن وإضافة السكر حسب الرغبة وتترك لمدة ربع ساعة ثم يتم تناولها على الريق مرة واحدة بالإسبوع.