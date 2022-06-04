نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عريس يصاب بالشلل خلال زفافه وردة فعل العروس وهي تصيح تهز القلوب من هول الفجيعة.. شاهد بالفيديو ماذا حدث؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الأربعاء، أن حفل زفاف روماني انتهى بشكل غير متوقع، حيث شهد إصابة عريس بكسر في ظهره بعد أن أسقطه أصدقاؤه على رأسه إثر إلقائه في الهواء خلال ممارسة أحد العادات التقليدية المتبعة بالبلاد.



إصابة عريس بالشلل في زفافه

وذكرت الصحيفة أن الكاميرا التقطت اللحظة المرعبة في مقطع فيديو يظهر العروس وهي ترقص بسعادة قبل ثوان فقط من الحادث الذي تعرض له زوجها الجديد، ليفيو فيليمون، والذي سيبقى بعده مشلولاً مدى الحياة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

عشبة جبارة متوفرة بقوة تخلصك من الغازات والامساك والام القولون في غضون دقائق .. تعرف عليها

السعودية.. شخص ملثم يرتكب عمل مشين في سيارة بالرياض.. وكاميرات المراقبة ترصده حتى النهاية (شاهد الفيديو)

مريض هولندي عجزت كل مستشفيات أوروبا عن علاجه ووجد العلاج في ‎السعودية .. شاهد بالفيديو

عريس يصاب بالشلل خلال زفافه وردة فعل العروس وهي تصيح تهز القلوب من هول الفجيعة.. شاهد بالفيديو ماذا حدث؟

معجزة ورق الغار ستجعل بطنك مسطحا وشعرك كثيف وناعم خالي من الشيب ووجهك أبيض كالبدر اذا استخدمته بهذه الطريقة!

وحش الخليج .. سيارة تويوتا لاندكروزر تكتسح أسواق المملكة.. وإليكم سعرها الجديد وأهم مواصفاتها (صور)

هل تشعر بالملل؟؟.. تعرف على أرخص وأفضل 5 دول للعيش فيها في العالم

ارتفاع كبير في أسعار وجبات المطاعم والسلع الغذائية في السعودية.. فيديو صادم يهز المملكة

زواج المشهورة السعودية فوز العتيبي بحضور والدها.. والمفاجأة من هو العريس؟؟.. شاهد الفيديو

مشرب بسيط يعالج الاضطرابات الجنسية وينظف الكبد ويمتص السكر من الدم

الداخلية السعودية تعلن ضبط آلاف الوافدين والمقيمين (تفاصيل)

السعودية .. القبض على شخص وامرأتين امتهنوا التسول باستعطاف المارة ومرتادي المساجد .. والكشف عن جنسياتهم (فيديو)

أشهر 10 فنانات عربيات تزوجن في سن المراهقة.. إحداهن تزوجت ثرياً سعودياً وأخرى وضعت أهلها أمام الأمر الواقع (الأسماء والتفاصيل)

أوامر ملكية بإعفاء فئات جديدة من المقيمين في السعودية من رسوم المرافقين

السعودية تصدر رسوم وشروط جديدة لتجديد الإقامة لمدة سنة والفئات المعفية من الرسوم.. تعرف عليها!

ظهوره نادر في المملكة.. مصور سعودي يرصد حيوانًا مفترساً بأساليب دفاعية مثيرة في منطقة جازان (شاهد الفيديو)

أغرب عادات الزواج في العالم.. العرايس عرايا بلا ملابس بالكامل في مسبح ويقوم العريس بهذا الفعل أمام الجميع.. فإن تحملت العروس صارت زوجته!

وأوضحت أن مجموعة من أصدقاء فيليمون البالغ من العمر 31 عامًا ، القوا به في الهواء تعبيراً عن احتفالهم وفرحهم، لكن لسوء حظه في محاولة رمي ثانية ، فشل الأصدقاء في الإمساك بفليمون ، الذي يبدو أنه انقلب ليصطدم برأسه أولاً على الأرض ثم جسده ويصاب بكسر في ظهره أدى إلى شلله.

ردة فعل العروس وأصدقاء العريس

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد سقوط العريس على الأرض ركضت العروس مذعورة وأصيبت بصدمة، بينما هرع المحتفلين نحوه مع انتهاء المقطع، لكن التقارير المحلية تشير إلى أن الأصدقاء جعلوا الأمور أسوأ من خلال نقل فيليمون ووضعه على كرسي قبل وصول المسعفين، فازدادت حالته سوءاً حيث ينبه الخبراء بشكل متواصل إلى أنه يجب ترك المصاب على الأرض حتى يصل المسعفون الذين يدركون كيفية تحريكه بالشكل الصحيح.

وكشفت الصحيفة أن العريس يخضع حالياً للعلاج من كسر في العمود الفقري بمستشفى الطوارئ في مقاطعة أوراديا بعد الحادث. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــا .