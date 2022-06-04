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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تبحث الكثير من السيدات على الحصول على وزن مثالي حيث يعتبر زيادة الوزن من الأمور المزعجة لدى الكثير من السيدات والرجال مما يجعلهم يبحثون بالوسائل المختلفة عن الطرق التي تساعد في الحصول على بطن مسطح والتخلص من الدهون والأرداف ومن أهم الأوراق التي تساعد على ذلك هو ورق الغار أو ورق اللورا الذي كان يستخدم منذ قديم الزمان والمفيد جدًا للجسم كما يساعد ورق الغار في الحصول على شعر طويل وكثيف بطريقة جذابة وسحرية وسوف نتناول طريقة تحضير ورق الغار في المنزل بأقل المقادير الممكنة كما سنوضح أهمية ورق الغار

كيفية استخدام وتحضير ورق الغار للقضاء على الكرش

توجد طرق عديدة لتحضير وتجهيز ورق الغار سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور المهمة

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معجزة ورق الغار ستجعل بطنك مسطحا وشعرك كثيف وناعم خالي من الشيب ووجهك أبيض كالبدر اذا استخدمته بهذه الطريقة!

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المكونات

ورق الغار.

ماء.

ليمون.

عيدان من القرنفل.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار ورق الغار ونغسله جيدًا ثم نقوم بوضعها في ماء حتى يغلي.

نقوم بوضع تلك المشروب في الكوب ونضيف إليه عيدان من القرنفل مع عصرة ليمون ونقوم بتغطيته.

نقوم بتناوله كل صباح وسوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد حيث يساعد ورق الغار في التخلص من الكرش والدهون والأرداف.

طريقة تحضير ورق الغار للشعر

يمكن ايضًا استخدام ورق الغار لفروة الراس وسوف نوضح ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور

المكونات

ورق الغار.

ماء.

زيت زيتون.

قطرات من زيت الجرجير.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع به اوراق الغار بعض طحنها في الخلاط ونضيف إليها قطرات من الماء حتى تصبح طرية ونقلبها جيدًا.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونقلبهم جيدًا.

نقوم بإضافة قطرات من زيت الجرجير إلى المكونات السابقة ونخلطها جيدًا.

نقوم بوضعها على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف ونقوم بتغطية الشعر.

نترك تلك المكونات على الشعر لمدة ١٥ دقيقة وسوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد فقط.

أهمية ورق الغار

توجد فوائد لا تعد ولا تحصى لورق الغار سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور

يساعد ورق الغار في التخلص من الدهون والترهلات المزعجة.

يخلصنا من الكرش والجناب.

يساعد في تطويل وزيادة كثافة الشعر.