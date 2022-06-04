نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أوامر ملكية بإعفاء فئات جديدة من المقيمين في السعودية من رسوم المرافقين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول العديد من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اخبار متعلقة بإعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين وقد اكدت المديرية على أن قرار اعقاء مواليد السعودية سوف ينطبق على أبناء وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي. يتم إعفاء هؤلاء من الرسوم في حال عدم تحويل كفالة العمل. ويقدر المبلغ لاستقدام أفراد الأسرة بـ 400 ريال سعودي على الشخص الواحدوهو مبلغ غير مسترد.



أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن الاعفاء من الرسوم التي فرضتها المديرية العامة للجوازات وبالفعل كان من ضمن هذه الفئات المعفية فئة المواليد حيث أكدث المديرية على اعفاء مواليد السعودية من الرسوم وتدفع جميع الفئات الغير مشمولة الرسوم المستحقة حيث يصل المبلع عند رجوع أحد أفراد الأسرة حوالي أربع مئة ريال سعودي.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

أشهر 10 فنانات عربيات تزوجن في سن المراهقة.. إحداهن تزوجت ثرياً سعودياً وأخرى وضعت أهلها أمام الأمر الواقع (الأسماء والتفاصيل)

أوامر ملكية بإعفاء فئات جديدة من المقيمين في السعودية من رسوم المرافقين

السعودية تصدر رسوم وشروط جديدة لتجديد الإقامة لمدة سنة والفئات المعفية من الرسوم.. تعرف عليها!

ظهوره نادر في المملكة.. مصور سعودي يرصد حيوانًا مفترساً بأساليب دفاعية مثيرة في منطقة جازان (شاهد الفيديو)

أغرب عادات الزواج في العالم.. العرايس عرايا بلا ملابس بالكامل في مسبح ويقوم العريس بهذا الفعل أمام الجميع.. فإن تحملت العروس صارت زوجته!

خبير تقني سعودي يكشف عن أسهل وأسرع طريقة لربح الأموال المباشرة من {سناب شات} وتحقق أرباح عالية (فيديو)

هل كنت تعلم أن شكل "فمك" يكشف الكثير من أسرار شخصيتك؟ .. اكتشف المزيد حول ذالك !

أمير سعودي «وسيم» جذب جميلات السينما المصرية وتزوج 3 فنانات شهيرات.. لن تصدق من هن؟

خبير سعودي يكشف عن طريقة لخفض فاتورة المياه نظامياً من 50 ألف ريال إلى أقل من 5 آلاف ريال (فيديو)

عروس سعودية ترفض النوم مع عريسها ليلة الدخلة .. فكانت نهايتها مأساوية! لن تصدق ماذا فعل بها العريس؟؟

هزة أرضية تضرب الكويت فجر اليوم.. شاهد كيف أصبحت المنازل في مدينة صباح الأحمد ؟

قصة الفنانة المصرية الشهيرة التي اعتزلت الفن لتتزوج مليارديرا سعوديا مقابل مهر بلغ 18 مليون دولار وقصر فاخر في لندن

مغردون سعوديون يطالبون ولي العهد بالتدخل في قضية معتقل في أمريكا.. ” فزعتك لخالد يا ولي العهد ”..

مصور فوتوغرافي سعودي يلتقط صوراً ساحرة للقمر لحظة مرور طائرة بجانبه في سماء جدة (شاهد)

وحش الخليج .. سيارة تويوتا برادو 2023 بالشكل الجديد بديل لاندكروزر تذهل الجميع .. تعرّف عليها وأهم المواصفات!

زوجة سعودية سلمت أموالها لزوجها برضاها فتزوج عليها الثانية وأحضرها للشقة المجاورة.. شاهد ردة فعلها حينما اكتشفت حيلته!

فيديو صادم يشعل غضب السعوديين.. يظهر شخصاً وهو يضرب ممرضة ويسحلها على الأرض في أحد مستشفيات المملكة (شاهد)

الفئات المعفاة من دفع رسوم الإقامة

أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن أعفاء مجموعة من الفئات من دفع رسوم الإقامة وجاءت الفئات المعفية على سبع فئات معفاة بشكل كامل من دفع رسوم الإقامة وفقًا للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية وكانت على الشكل التالي:

أولا: فئة المواليد السعوديين.

ثانيا: المقيم الذي سيغادر بشكل نهائي.

ثالثا: فئة الحاضرون من دول مجلس التعاون الخليجي.

رابعا: فئة المتزوج من سيدة ذات جنسية سعودية.

خامسا: فئة موظفو السفارات حاملو جوازات السفر الدبلوماسية.

سادسا: فئة الطلاب الوافدين من دول الخارج والحاصلين على منحة دراسية داخل السعودية.

سابعا: فئة المتقاعدين والعاملين في الوزارات.