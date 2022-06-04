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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مواطن سعودي، عن طريقة سهلة لخفض فاتورة المياه للوحدة السكنية، والتي قد تصل إلى 50 ألف إلى السعر العادل بشكل نظامي.

وقال المواطن:" فاتورة المياة المرتفعة تكون لأصحاب العمائر التي يوجد فيها 5 عدادات أي 5 وحدات سكنية وتأتيهم فاتورة المياه بقيمة 50 ألف ريال".

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خبير سعودي يكشف عن طريقة لخفض فاتورة المياه نظامياً من 50 ألف ريال إلى أقل من 5 آلاف ريال (فيديو)

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وذكر:"هذه العمارة يوجد بها عداد ماء واحد، فعندما يرون في المصلحة استهلاكك يعتقدون أن شخص واحد هو الذي يستهلك وليس 5 أشخاص، وبالتالي يعطون الفاتورة مرتفعة، وتطلع 50 ألف ريال و30 ألف ريال و20 ألف ريال".

ولفت:"عدد عدادات الكهرباء التي توجد بالعمارة وصور كل الأرقام الموجودة على العدادات، وتذهب لشركة الكهرباء (إسكيكو)، وتعطيهم مشكلتك وأرقام عدادات الكهرباء ورقم عداد المياه".

وتابع:" إسكيكو يعطوك مشهد تقدمه لشركة المياه الوطنية ثم يعيدون احتساب التكاليف عن عوائل ساكنة وليس عائلة واحدة وبالتالي الفاتورة تنخفض من 50 ألف إلى 5000 ريال أو أقل".