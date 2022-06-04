شاهد كيف اصبحت منازل في مدينة الشيخ صباح الاحمد إثر زلزال الكويت فجر اليوم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أغرب عادات الزواج في العالم.. العرايس عرايا بلا ملابس بالكامل في مسبح ويقوم العريس بهذا الفعل أمام الجميع.. فإن تحملت العروس صارت زوجته! عريس يطلق عروسته أثناء المضاجعة والسبب صادم.. لن تصدق ماذا وجد فوق السرير وجن جنونه!

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