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صنعاء - ميسرا اسماعيل - طالب مغردون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتدهل لتعيين فريق دفاع عن المعتقل السعودي في أمريكا، خالد الدوسري.

ودشن المغردون على موقع تويتر وسم "فزعتك لخالد يا ولي العهد"، وسط تغريدات كثيرة تطالب الأمير محمد بن سلمان للتدخل والإفراج عن الدوسري.

وانتشر مقطع فيديو نُسب لوالدة خالد الدوسري وقالت فيه: "أنا داخلة على الله ثم عليكم للنظر في حال خالد يا سلمان ابن عبدالعزيز الله يطول عماركم ويعزكم ولا يعز عليكم".

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مغردون سعوديون يطالبون ولي العهد بالتدخل في قضية معتقل في أمريكا.. ” فزعتك لخالد يا ولي العهد ”..

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وأضافت السيدة التي زُعم أنها والدة الدوسري بالقول: "أنظروا في حال خالد الله ينظر في حالكم، طول الله في أعماركم وجعله في موازني حسناتكم".

واعتُقل الدوسري عام 2011 بتهمة تصنيع مواد كيميائية تُستخدم لتركيب المتفجرات وحُكم عليه بالسجن المؤبد.

يذكر أن المرجح أن يلتقي ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق هذا الشهر، حسبما ذكرت مصادر لـCNN.