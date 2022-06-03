نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصور فوتوغرافي سعودي يلتقط صوراً ساحرة للقمر لحظة مرور طائرة بجانبه في سماء جدة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - "كانت هذه الصورة بمثابة تحدٍ بالنسبة لي.. شعرت بنشوة الانتصار عند التقاطها بعدسة كاميرتي"، هذا ما قاله المصور السعودي، أحمد السفياني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية.

ولطالما كانت تراوده فكرة تصوير طائرة أثناء مرورها بجانب القمر أو الشمس، بعد أن استمد السفياني إلهامه من أحد المصورين الأجانب.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

مصور فوتوغرافي سعودي يلتقط صوراً ساحرة للقمر لحظة مرور طائرة بجانبه في سماء جدة (شاهد)

وحش الخليج .. سيارة تويوتا برادو 2023 بالشكل الجديد بديل لاندكروزر تذهل الجميع .. تعرّف عليها وأهم المواصفات!

زوجة سعودية سلمت أموالها لزوجها برضاها فتزوج عليها الثانية وأحضرها للشقة المجاورة.. شاهد ردة فعلها حينما اكتشفت حيلته!

فيديو صادم يشعل غضب السعوديين.. يظهر شخصاً وهو يضرب ممرضة ويسحلها على الأرض في أحد مستشفيات المملكة (شاهد)



بايدن يفاجئ الجميع ويغيّر موقفه بشأن تعامله مع السعودية وزيارة الرياض ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان



مقطع فيديو نادر للملك فهد رحمه الله وهو يمازح أحد مرافقيه خلال حديث عن الزواج (شاهد)



هل تشعر بنوبات الدوخة الفجائية؟؟.. تعرف على 4 أنواع مختلفة كشف عنها بروفيسور سعودي كبير



شابة تركية حسناء تضبط زوجها يخونها مع أخرى وتوثق المقطع من البداية حتى النهاية وتنشر الفيديو دون أن يعلم (شاهد)

أم فارقت طفلها منذ 20 عامًا.. وبعد سنوات من وظيفتها كطبيبة اكتشفت أنها تعمل في مستشفى ابنها! (تفاصيل)

وحش الخليج.. سيارة تويوتا شاص 2022 في السعودية بالشكل الجديد تذهل الجميع .. تعرّف على الأسعار والمواصفات! (صور)

الجوازات السعودية تصدر تعليمات جديدة للوافدين بشأن تأشيرة «خروج وعودة» وهذا ما جاء فيها بخصوص التابعين والمرافقين

معجزة ربانية.. عصير أحمر يطرد الكوليسترول الضار ومفيد جدا لعضلة القلب وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى

التجارة السعودية توضح رسوم نقل ملكية السجل التجاري

لا تقلق بعد اليوم على شاشة هاتفك من الكسر أو الشرخ.. علماء يبتكرون مادة أقوى من الزجاج المضاد للرصاص بـ6 أضعاف لحماية شاشات الهواتف الذكية

فضيحة مدوية وجديدة لنجل الوزيرة المصرية الذي قتل اثنثن من زملائه في أمريكا (فيديو)

سائق دراجة نارية بالرياض يرفع صوت الأغاني ويعطي "حبتين" لشخص يصوره.. وعندما اقترب منه كانت المفاجأة (فيديو)

Credit: Ahmed Al Sufyani

ولكن، واجه بعض الصعوبات في تحديد الوقت والمكان المناسب لهذه اللحظة، التي لا تتعدى أجزاء من الثانية، بحكم سرعة الطائرة.

Credit: Ahmed Al Sufyani

وبالطبع، استغرقت هذه الفكرة بعض الوقت لتحقيقها.

وبدوره، استعان المصور السعودي ببعض البرامج الفلكية، وبرامج رادارات الطائرات.

وبالتالي، كان الموقع المناسب هو أحد الأحياء في شرق مدينة جدة، حيث كان القمر في وقت الغروب عند الساعة 3 فجرًا.

Credit: Ahmed Al Sufyani

وأخيرًا، نجح السفياني في التقاط هذه الصورة، التي لاقت إعجاب وتفاعل العديد من متابعيه، وإشادة من بعض عمالقة التصوير، بحسب قوله.

ومن بين أبرز التحديات التي واجهها السفياني هي العثور على الموقع المناسب، حيث تعرض في إحدى المرات إلى المساءلة بسبب قربه من منطقة محظورة التصوير.

Credit: Ahmed Al Sufyani

وأوضح المصور السعودي أن هذه الصور تحتاج إلى عدسات ذات بعد بؤري طويل وتسمى "Telephoto"، كما أن هذه الصورة قد التُقطت بكاميرا "NikonD7200" وعدسة "Nikkon200-500".

ويُذكر أن السفياني يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ أكثر من 10 سنوات، وتحديدًا منذ العام 2010.

ويميل غالبًا إلى رصد الطبيعة، حيث بدأ التصوير الفلكي منذ العام 2015، عندما ساهم في تأسيس جمعية تطوعية علمية تهتم بعلوم الفلك.

ويسعى حاليًا إلى تطوير مهاراته في التصوير، وخاصة التصوير الفلكي.