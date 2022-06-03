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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ميزة هذه السيارة أنها تتناسب مع الجميع لذلك من النادر الا تجد في بهو بيوت الخليجين سيارة براودو وقد نزل الجيل الجديد من تويوتا برادو 2023 ليلبي رغبات المحبين لها كالعادة.

و انتشرت في الفترة الأخيرة بعض من الصور المذهلة الخاصة بهذه السيارة حيث لم يتم إلى الآن الإعلان بشكل رسمي عن السيارة هذه والتي يتوقع الإعلان عنها فى الربع الأخير من 2022 حتى تتواجد في الأسواق مع بداية السنة الجديدة 2023.

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وحش الخليج .. سيارة تويوتا برادو 2023 بالشكل الجديد بديل لاندكروزر تذهل الجميع .. تعرّف عليها وأهم المواصفات!

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تويوتا برادو 2023 الشكل الجديد

و هذه السيارة التي تم تصميمها بشكل خاص بها سيارات تويوتا لاند كروزر شملتها بعض التغييرات المختلفة والتي توجد فيه الشبك الأمامي من المصد الأمامي من السيارة ذو حجم كبير يوجد فيه فراغات كبيرة مع وجود تصميم مغزلي وتتميز باللون الأسود بدلا من القضبان التي كانت توجد في التصميم العمودي في الشبك الأمامي.

أما بالنسبة لشرائح سوداء اللون تتواجد في الشبكة الأمامي متصلة حتى الجزء السفلي من الشبك الأمامي حتى توجد فتحات التهوية الإمامية.

أما بالنسبة للمصابيح الأمامية تكون متصل بقطعه كروم ذات تصميم أنيق ومميز، أما بالنسبة للتصميم المشترك بين شركة تويوتا والجيل السابق هو التموجات الموجودة على غطاء المحرك الأمامي ما عدم وجود مصابيح ضباب أمامية ولكن يتواجد فتحات تهوية في المصد الأمامي مع قطع من الكروم.

أما بالنسبة لمصابيح الضباب الخلفية توجد في نهاية المصدر والجناح الخلفي يتواجد أعلى الصندوق مع إطار الكروم اللامع في الأسفل.

أما بالنسبة الاسطبات تم تصميمها كما هي عمودية وتمتد إلى باب الصندوق الخلفي موجود إطار من الكروم متصل بينهم،بالإضافةإلى مع أهممواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022 بالتفصيل.

المحرك الجديد لسيارة برادو 2022

المحرك الجديد الخاص بهذه السيارة تم إصدار جديد على جميع المحركات وهو سعة 3.3 لتر و بعدد 6 سلندر أما بالنسبة ل قوة الحصان 309 حصان وبالتالي سوف يكون المحرك تيربو وثنائي التربو، وأوضحت بعض التقارير الهمة أن السيارة سوف يوجد فيها محرك هجين مع التطوير في أداء المحرك.

أما بالنسبة للسياره تويوتا برادو يوجد فيها إصدار غير من المحركات وتصل ساعة إلى اثنين فاصل لتر بعدد 4 سلندر، أما قوة الحصان 164 والثاني ساعة 4.0 لتر بعدد 6 سلندر وقوة الحصان 271 حصان، أما بالنسبة للديزل من السيارة ساعة 2 . 8 لتر بعدد 4 سلندر تيربو قوة الحصان 201 حصان.