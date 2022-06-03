فيديو صادم يشعل غضب السعوديين.. يظهر شخصاً وهو يضرب ممرضة ويسحلها على الأرض في أحد مستشفيات المملكة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول مغردون سعوديون مقطع فيديو لضرب مواطن لممرضة في أحد مستشفيات المملكة ما أثار ضجة واسعة وموجة غضب كبيرة على تويتر.

ويظهر أحد الأشخاص في المقطع وهو يقوم بضرب الممرضة وسحلها على الأرض وسط محاولة من الموجودين لتخليصها منها.

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وأثار هذا المقطع غضبا واسعا في السعودية بعد أن تنقالته وسائل إعلام سعودية، وسط مطالبات بمعاقبة الشخص الذي وصفه بالبعض بـ"المضطرب عقليا".

وقال الإعلامي السعودي قاسم الخبراني عبر صفخته الموثقة على تويتر: " وفق القانون الاعتداء على اي ممارس صحي عقوبته تصل للسجن عشرة اعوام وغرامة مالية مليون ريال نتمنى تطبيق النظام"، حسب قوله.

من جانبه، كتب الصحفي السعودي سعد الحربي على الموقع نفسه: " دخول المرافقين مع المريض للطوارىء سبب من أسباب حدوث مشاكل وإعاقة للعمل بالطوارىء . الأفضل حاجز زجاجي بين المرافقين وقسم الطوارىء أو موظف بالطوارىء يطمئن المرافقين عن حالة المريض قبل نقله لغرف التنويم .. "، حسب تعبيره.

وقال المستشار في مجال الإعلام هاني الظاهري: " واضح من هيئة وشكل المعتدي أنه مضطرب عقلياً.. وطالما القضية وصلت للرأي العام نتمنى أن تطبق عليه: العقوبة القصوى للاعتداء على الممارس الصحي (سجن 10 سنوات) + العقوبة القصوى للتحرش لإمساكه بجسد الممرضة بمكان عمل (سجن 5 سنوات) ويتم علاجه في السجن"، حسب قوله.