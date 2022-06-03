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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن طلاق الوليد مقداد، نجم طيور الجنة، وزجته نور غسان، وكشفت بعض التداولات الإعلامية عن أسباب الخلافات بين الثنائي.

أنباء عن طلاق الوليد مقداد وزوجته نور غسان

أشارت بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقوع خلافات بين نور غسان، زوجة الوليد مقداد وأسرة نجم طيور الجنة، في الوقت الذي لفتت بعض الشائعات إلى أن الانفصال لم يقع مؤخراً ولكنه تم منذ أسابيع.

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نبأ طلاق الوليد مقداد نجم طيور الجنة من زوجته نور غسان يهز مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا ماحدث أثناء السياحة في تركيا

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الأنباء عن انفصال الوليد مقداد ونور غسان جاء بعد أن كشف الوليد مقداد عن سفره إلى تركيا برفقه زوجته، وهو ما علق عليه البعض بأن الخلافات مع أسرته دفعتهما للسفر بعيداً عن الكويت.

ووثق الوليد مقداد سفره إلى تركيا بصحبة زوجته في مقطع فيديو أشار فيه إلى برودة الطقس في هذا الوقت، مشيراً إلى أن رحلته للاستمتاع بالطبيعة.

ونشر الوليد مقداد عدد من الصور التي تجمعه بزوجته في رحلة تركيا أثناء تزلجهما على الجليد وبدأ عليهما السعادة.

زوجة الوليد مقداد تحتفل بتخرجه

لم يعلق الثنائي نور غسان والوليد مقداد على الأنباء التي ترددت عن طلاقهما، خاصة بعد أن احتفلت زوجة نجم طيور الجنة بتخرجه من خلال مقطع فيديو نشرته منذ أيام قليلة أثناء تحضيرها مفاجأة له بعد تخرجه من الجامعة، وكانت فرحته بها لا توصف.

واصطحبت نور متابعيها في رحلة لتحضيرها المفاجأة وشراء ما تحتاج إليه، حتى وصول اللحظة الحاسمة التي ظهر فيها زوجها الوليد مقداد متفاجئً بالهدية والحفل الذي نظمته له زوجته نور مقداد.

ونشرت نور عدداً من الصور على حسابها على إنستجرام مقدمة التهنئة إلى زوجها بمناسبة تخرجه من الجامعة، وعلقت مازجة على الصور قائلة: "شايف نفسك"، تعليقاً على الصورة الأخيرة لهما معاً.

وتابعت: "حبيبي وليد مبارك تخرجك من الجامعة، الله يكتب لك الخير بمستقبلك ويا رب أشوفك من أنجح وأسعد الناس".

يذكر أنه في أغسطس/آب الماضي 2021، ودع الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة العزوبية، ودخل القفص الذهبي بعد أقل من شهر، وأقيم حفل زفاف، الوليد مقداد، الخميس 19 أغسطس/آب 2021، حيث تزوج من نور غسان مقداد، وهي حفيدة خال، خالد مقداد، ومنذ ذلك الوقت يطارد الثنائي الكثير من الشائعات والأنباء عن انفصالهما