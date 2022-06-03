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صنعاء - ميسرا اسماعيل - استولت خليجية على 85 ألف درهم من صديقتها بعدما أوهمتها بأنها ستساعدها للزواج من شقيق زوجها، ثم تبين أنه «عريس وهميّ».

وحسب “الإمارات اليوم” ادعت المجني عليها على صديقتها، مطالبة إياها بردّ المبلغ كاملا لها، مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ الدعوى حتى تمام السداد. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأداء 85 ألف درهم للمدعية.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعية والمدعى عليها كانتا صديقتين. وبعد طلاق الأولى، عرضت عليها الثانية التواصل مع شقيق زوجها من خلال برنامج «الواتس أب» لرغبته في خطبتها. وقد طلب شقيق زوج المدعى عليها مبالغ مالية منها، بلغ مجموعها 85 ألف درهم، دفعتها له خلال عام عن طريق تسليمها لزوجة شقيقه لسداد مخالفاته المرورية وتكاليف علاجه من حادث مروري، على أن يردها لها لاحقا.

وتبين من التحقيقات أن الرجل لم يسدد المبالغ المالية للمدعية أو يخطبها. قبل أن يتضح لها أن العريس الذي عرضته صديقتها عليها هو عريس وهمي، وأنها كانت تراسل صديقتها نفسها على برنامج «الواتس أب» من دون ان تعرف ذلك، وأن الهدف كان الاستيلاء على أموالها.

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خليجية تقنع صديقتها المطلقة بتسهيل زواجها من شقيق زوجها مقابل مبلغ ضخم.. وحينما اكتشفت هوية العريس كانت الصدمة

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المصدر: الإمارات اليوم