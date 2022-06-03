نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاب يقدم هدية غريبة لحبيبته الحسناء وطلب منها وصلها بالكهرباء فلما فتحتها اكتشفت مفاجأة لم تخطر على بالها (صورة) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أهدى شاب فتاة مرآة بها كاميرا تجسس مخفية كي تصورها وهي عارية، في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.

وفي التفاصيل، قامت الفتاة التي تدعى لي، بتفكيك المرآة واكتشفت أنه يوجد بها أربع كاميرات ذات ثقوب عالية الدقة وخمس بطاقات ذاكرة 32 جيجا بداخلها.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

شاب يقدم هدية غريبة لحبيبته الحسناء وطلب منها وصلها بالكهرباء فلما فتحتها اكتشفت مفاجأة لم تخطر على بالها (صورة)

أفعى الكوبرا تكسر رقبة ‘‘ساحر الثعابين’’ وترديه صريعًا بعد أن تباهى أمام المارة في الحديقة.. شاهد الصدمة

عروس تحرج عريسها ليلة الدخلة وتفاجئه بحركة كادت تنهي مستقبله في الإنجاب وتحرمه "كلمة بابا".. لن تصدق ماذا فعلت به؟

وتبين أن الشاب تشانغ طلب من الفتاة إبقاء المرآة موصولة بالكهرباء وتشغيلها لمدة 24 ساعة في اليوم، زاعما أنه لمنع لوحة الدائرة الكهربائية من الاشتعال، وفق موقع "scmp".

وأخبر تشانغ الفتاة أن إحدى ميزات المرآة هي استخدامها حين تكون بدون ملابس، وهو ما أسماه "الجمال العاري"، فيما أجرت لي اتصالا هاتفيا ببائع المنتج، الذي نصحها بالتحقق مما إذا كانت هناك كاميرات داخل المرآة.