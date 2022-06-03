نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أفعى الكوبرا تكسر رقبة ‘‘ساحر الثعابين’’ وترديه صريعًا بعد أن تباهى أمام المارة في الحديقة.. شاهد الصدمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - لقي شاب في الهند مصرعه بعد أن التفت أفعى الكوبرا حول رقبته فأردته صريعا في الحال، وبعد لحظات سابقة على موته افتخر فيها الشاب بشجاعته، غير مدرك أن الحذر أهم من الشجاعة في كثيرٍ من الأحيان، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل التي نشرت فيديو للواقعة الحزينة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

أفعى الكوبرا تكسر رقبة ‘‘ساحر الثعابين’’ وترديه صريعًا بعد أن تباهى أمام المارة في الحديقة.. شاهد الصدمة

عروس تحرج عريسها ليلة الدخلة وتفاجئه بحركة كادت تنهي مستقبله في الإنجاب وتحرمه "كلمة بابا".. لن تصدق ماذا فعلت به؟

أبشر تفاجئ المواطنين والمقيمين في السعودية وتقدم خدمة مميزة لشراء وبيع السيارات والمفاجأة في الأسعار

متى راح تتزوج ؟.. سؤال يثير ضجة في السعودية وهكذا كانت إجابة المغردين

أغرب عادات الزواج في العالم.. حبس العروسين في غرفة لمدة يوم كامل ومنعهما من دورة المياة .. وما يحدث للعروس بعد ذلك لا يتخيّله عقل! (فيديو)

ساعة الملياردير السعودي الوليد بن طلال تثير موجة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي .. والمفاجأة كم يبلغ سعرها وماهي ماركتها؟!

بدون أضرار فرد الشعر بطريقة طبيعية ستدمنينها يوميًا لما ستشاهديه من نعومية الشعر وجاذبيته

وصفة معجزة لإنبات فراغات الشعر وعلاج الصلع وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ

بشرى سارة لخريجي الجامعات السعودية يزفها الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض

متى تزوج مشهور سناب نايف حمدان ؟؟.. وما قصة صورة مولوده الجديد "عمر"؟

مشروب بسيط يقوي القدرات الجنسية للرجال والنساء ويعالج الأنزيما والسمنة ويذيب حصوات المسالك البولية

عريس خليجي يطلق عروسته أثناء المضاجعة والسبب صادم.. لن تصدق ماذا وجد فوق السرير وجن جنونه!

ضجة كبيرة في السعودية .. بايدن يستفز محمد بن سلمان مجددًا والبيت الأبيض يثير غضب السعوديين

قرار مفاجئ في السعودية بشأن محال بيع السجائر.. فيديو

عائلة سعودية تذهب بطفلها إلى أحد المستشفيات بالمملكة لمعاناته من آلام حادة في البطن.. وبعد فحص معدته كانت المفاجأة!

لعشاق السيارات .. تويوتا كامري الجديدة 2023 في السعودية تتربع على عرش الفخامة والمفاجأة بالمواصفات والأسعار (صور)

وكان تشا جاجاديش ، البالغ من العمر 24 عامًا ، يزور مربي الثعابين البالغ من العمر 50 عامًا، جورونادام راميش، المعروف أيضًا باسم رامايا ، في قرية سولوربيتا بولاية أندرا براديش.



ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره بواسطة صديق ساحر الثعابين، الشاب جاجاديش يأخذ الأفعى ويلعب بها، وعند إنتهاء لعبه لها، التفت الكوبرا حول رقبته وقام بنفث سمها فيه.

وتم نقله إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ساحر الثعابين الذي هرب من المكان زعم أنه كان لديه ترياق للدغات الثعابين.

وقالت الشرطة إن رامايا أزال سم الأفعى وأنيابها منذ بضعة أسابيع، لكن الكوبرا أنتجت السم مرة أخرى.

لكن بعض المعلقين على الإنترنت وصفوا الضحية بـ "أحمق"، وذلك بعد أن أبدوا حزنهم على وفاته، لكنهم اعتبروه أودى بحياته للتهلكة بسبب بؤسه ومجازفته الحمقاء.