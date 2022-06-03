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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وقع عريس في موقف محرج في ليلة زفافه بسبب إصراره هو و زوجته أن يلعبا البيسبول في حفل الزفاف أمام الضيوف، إلا أن تمرير كرة واحدة تجاه العريس كادت أن تنهي على مستقبله في الإنجاب .

وفقا لما ورد في صحيفة “ديلي ميل”فإن عريس و عروس قررا الخروج عن العادات و الافراح المألوفة و الفقرات التي اعتادها الجميع من رقص و مرح في الافراح و قررا اضفاء نوع من انواع التغيير الخاص بهما .

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عروس تحرج عريسها ليلة الدخلة وتفاجئه بحركة كادت تنهي مستقبله في الإنجاب وتحرمه "كلمة بابا".. لن تصدق ماذا فعلت به؟

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قام العريس والعروس بلعب مباراة لكرة البيسبول في ليلة الزفاف بالفستان الابيض و بدلة الزفاف في ساحة مجاورة للقاعة التي أقاما فيها حفل زفافهما و لكن الأمر تطور ووقع الثنائي في موقف محرج بدون قصد عن طريق الخطأ .

بحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن المباراة كانت مفعمة بالحماس بين العروسين، و كان الجميع سعيدا بتلك الفقرة المختلفة التي لم تشاهد من قبل في أي حفل زفاف، و كانت المباراة مشتعلة بين العريس و العروس حتى اللحظة التي صوبت فيها العروس الكرة دون أن تنظر بشكل واضح إلى اتجاهها .

أصابت العروس زوجها في أماكن حساسه بجسده، كادت أن تنهي معلى مستقبله في الغنجاب بسبب قوة تسديدها و إندفاع الكرة تجاه زوجها .

التقطت مقاطع فيديو للحفل أثناء تصوير ضيوف الحفل للمباراة، و منها لقطة تسديد العروس للكرة بشكل عشوائي كاد ان يتسبب في مأزق كبير .