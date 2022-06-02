نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أغرب عادات الزواج في العالم.. حبس العروسين في غرفة لمدة يوم كامل ومنعهما من دورة المياة .. وما يحدث للعروس بعد ذلك لا يتخيّله عقل! (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - فى حلقة جديدة من برنامج بص العصفورة، تسلط الإعلامية المصرية هناء أبو العز، الضوء على أغرب عادات وتقاليد الزواج حول العالم، حيث لكل شعب أو جماعة أو قبيلة طقوس خاصة فى الزفاف قد تكون مقبولة ومبهجة لدى البعض، وعند آخرين قد تكون مستحيلة.

وتشير الزميلة هناء أبو العز إلى أن التقاليد في اسكتلندا هو إلقاء العروسين بالبيض الفاسد والسمك والقمامة، اعتقادًا أن ذلك سيساعدهم على الصمود أمام اختبارات الزمن.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

ساعة الملياردير السعودي الوليد بن طلال تثير موجة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي .. والمفاجأة كم يبلغ سعرها وماهي ماركتها؟!

بدون أضرار فرد الشعر بطريقة طبيعية ستدمنينها يوميًا لما ستشاهديه من نعومية الشعر وجاذبيته

وصفة معجزة لإنبات فراغات الشعر وعلاج الصلع وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ

بشرى سارة لخريجي الجامعات السعودية يزفها الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض

متى تزوج مشهور سناب نايف حمدان ؟؟.. وما قصة صورة مولوده الجديد "عمر"؟

مشروب بسيط يقوي القدرات الجنسية للرجال والنساء ويعالج الأنزيما والسمنة ويذيب حصوات المسالك البولية

عريس خليجي يطلق عروسته أثناء المضاجعة والسبب صادم.. لن تصدق ماذا وجد فوق السرير وجن جنونه!

ضجة كبيرة في السعودية .. بايدن يستفز محمد بن سلمان مجددًا والبيت الأبيض يثير غضب السعوديين

قرار مفاجئ في السعودية بشأن محال بيع السجائر.. فيديو

عائلة سعودية تذهب بطفلها إلى أحد المستشفيات بالمملكة لمعاناته من آلام حادة في البطن.. وبعد فحص معدته كانت المفاجأة!

لعشاق السيارات .. تويوتا كامري الجديدة 2023 في السعودية تتربع على عرش الفخامة والمفاجأة بالمواصفات والأسعار (صور)

بعد معاناته 10سنوات.. سعودي يكشف عن كريم "رخيص الثمن" يعالج أعراض الأكزيما نهائياً ( شاهد الفيديو )

عروس فاتنة الجمال تكتشف ‘‘ليلة الدخلة‘‘ أن عريسها من ‘‘المثليين والشواذ‘‘.. فاستعانت بصديقتها لفعل ما لن يخطر على بال!

كيف تنقذ هاتفك الذي سقط في الماء؟.. ضاعت أعمارنا ونحن نتصرف بطرق خاطئة تسبب تلفه وتضر الشاشة والبطارية (هذا ما يجب عليك فعله)

6 طرق لعلاج الكحة عند الأطفال وقت النوم

كيف تتخلص من بياناتك الشخصية في هاتفك القديم؟.. شاهد بالصور أكثر من طريقة لذلك

السعودية تصدر قرارا ملزما لجميع الحجاج بشأن ماء زمزم

4 علامات تدل على نقص حاد في فيتامين " د " الضروري جدا لجمسك .. تعرف عليها الآن قبل فوات الأوان

هل تذكرون النجمة المصرية شيرين سيف النصر التي اختفت قبل 12 عامـًا؟؟.. شاهدوا المفاجأة كيف تغيرت ملامحها اليوم

لماذا تنبح الكلاب على بعض الناس بينما تتجاهل غيرهم؟.. ستنصدم عند معرفتك للسبب!! (شاهد)

وفى الكونغو ممنوع منعًا باتًا على العروسين أن يبتسما، وسبب هذا التقليد أنهما لو ابتسما فمعنى ذلك أنهما غير متأكدين من قرار الزواج، حيث أنه من العادات فى هذا الزواج من غير السهل الوثوق فيمن يبتسم كثيرا.

وأغرب تقاليد الزواج أيضًا في الصين، حين يضطر الزوج أن يقتل دجاجة حتى يحدد موعد الزفاف، ولا بد من فحص كبد الدجاجة للتأكد أنها سليمة وإلا تعاد المرة أخرى.



وفى جزيرة بورنيو الماليزية، يتم حبس العروسين في غرفة واحدة لمدة يوم كامل ومن غير المسموح لهما أن يدخلا دورة المياه، اعتقادًا منهما أن ذلك يجلب الحظ السعيد للعروسيْن وأن زواجهما سيكون طويل الأمد.



وفى بعض نواحى الهند يُقال إن الفتيات اللواتي وُلدن خلال فترات التنجيم أصيبوا بلعنة، وهذه اللعنة ستؤدى في النهاية لوفاة أزواجهما، ومن أجل كسر اللعنة تتزوج شجرة لمدة سنة وبعد ذلك يتم قطعها، لتتزوج بعدها زوجها.

وفي كوريا الجنوبية، يتم اختبار قوة تحمّل الزوج قبل ليلةٍ من زفافه بضرب رجليه بالسمك والعصي.

وفى أوروبا والدول المتقدمة، وتحديدًا في ألمانيا، في حفلات الزفاف التقليدية، بيجيب الضيوف معاهم أنواع من الخزف للعروسين وبعدها يتم كسرها، اعتقادًا منهما أن تكسير الخزف يبعد الأرواح الشريرة.