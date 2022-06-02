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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تساعد بعض الوصفات الطبيعية على حل العديد من المشكلات التي تعاني منها الكثير من الفتيات وهي حل مشكلة فراغات الشعر وجود بعض الصلع التي توجد في فروة الرأس، حيث نجد البعض من الفتيات الذين يعانون من مشكلة الفراغات التي تسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة وهؤلاء الفتيات يقومون بالبحث عن بعض الحلول والإستخدامات التي تعمل على التخلص من هذه المشكلة وهي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تستخدم هذه المراكز بعض الحقن التي يتم وضعها في فروة الرأس التي تعمل على زرع بصيلات الشعر ولكن هذه الطريقة من الطرق التي تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض وإصابة خلايا المخ والتي تؤدي في النهاية إلى الوفاة.

مكونات عمل وصفة للتخلص من فراغات الشعر والصلع

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الثوم.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

طريقة عمل وصفة للتخلص من فراغات الشعر والصلع

عليكي أولا بتمشيط شعرك جيدا بالمشط الخشبي ثم عليكي بتحديد المناطق التي يكثر بها الفراغات والصلع.

بعد ذلك عليكي بتحضير هذه الوصفة التي تعمل على حل هذه المشكلة نهائيا.

أحضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من زيت الثوم مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع وعليكي بتقليب هذه الزيوت ببعضها.

بعد تقليب هذه الزيوت ببعضها تماما، قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي حتى تندمج ببعضها تماما.

بعد الحصول على القوام الجيد المتجانس قومي بوضع هذه الوصفة على فروة الرأس وفي الأماكن التي تتواجد بها الصلع والفراغات وبعد وضع هذه الوصفة على فروة الرأس عليكي بترك هذه الوصفة الطبيعية لمدة ساعة واحدة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر.

كرري إستخدام هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال شهر واحد فقط سوف تحصلين على أفضل النتائج وتلاحظين نمو الشعر وكثافته بشكل ملحوظ لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة السحرية.

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وصفة معجزة لإنبات فراغات الشعر وعلاج الصلع وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ

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