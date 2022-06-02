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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض دشن رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر بوابة الخريجين بجامعة الملك سعود والتي تعد أضخم بوابة على مستوى الجامعات السعودية، وذلك عصر اليوم الخميس بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس بالجامعة.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقى رئيس الجامعة كلمة قال فيها إنَّ انطلاقَ الفكرِ والإبداعِ نحوَ الحياةِ وإحداثِ التطورِ يكونُ من بوابةِ التخرجِ الرئيسةِ بعد رحلةٍ تعليميةٍ طويلةٍ من المثابرةِ والتحصيلِ العلمي، وعبرَ سنواتٍ مضنيةٍ قضاها الخريجُ في جدٍّ واجتهاد، مستفيداً من كلِّ الوسائلِ التعليميةِ التي سخرتها حكومتُنا الرشيدةُ -حفظها الله- في كلِّ المؤسساتِ والمجالاتِ التعليمية؛ إيماناً منها بضرورة أن يتسلحَ الخريجُ بكلِّ وسائلِ العلمِ والمعرفةِ التي أتاحتها النهضةُ التعليميةُ الحديثةُ؛ ليكونَ فاعلاً إيجابياً في خدمةِ نفسِه ووطنِه ومجتمعِه، فالتعليمُ بكافةِ جوانبِهِ وأسسهِ النبيلةِ هو الجوادُ الذي امتطاهُ الطالبُ الجادُّ لبلوغِ هذهِ المرحلة المهمة من مراحل حياته.

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بشرى سارة لخريجي الجامعات السعودية يزفها الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض

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وأضاف: إدراكاً من الجامعةِ لدورِها الريادي في حياةِ الطالبِ خلالَ هذه الرحلةِ التعليميةِ الملهمةِ، وسعياً لتحقيقِ مضامينِ رؤيةِ السعوديةِ (2030) باعتبارِ التعليمِ الجامعي الحلقةَ الأهمَ من حلقاتِ الرحلةِ التعليميةِ التي يَتِمُّ فيها بناءُ وتأهيلُ الكوادرِ المجتمعية؛ سعتْ الجامعةُ في رحلتِها التطويريةِ إلى توثيقِ علاقتِها بأبنائِها الطلابِ والطالباتِ سواءً في ميدانِ الدراسةِ والتعليمِ أو من خلالِ انطلاقِهم كخريجين، وذلك عبرَ "بوابةِ الخريجين".

وتابع: إنّ الجامعةَ ِوهي تباشرُ هذا النوعَ من التطويرِ النوعي ضمنَ منظومتِها التطويريةِ المستمرةِ تتطلعُ إلى أن تكونَ هذه البوابةُ همزةَ الوصلِ بينَ الخريج والمجتمعِ، ومركزَ التجمعِ الذي يجمعُ الطالبَ والخرِّيجَ والشركةَ والمؤسسةَ، وبناءَ علاقةٍ ارتباطيةٍ تفاعليةٍ بينهم لتبادلِ المعلوماتِ والأفكارِ والخبراتِ بينَ الجامعةِ وخريجيها، وبينَ الخريجينَ أنفسِهم، وتكونَ مرجعاً إرشادياً يُستَدلُ بهِ في حلقاتِ التطويرِ التي تنشدُها الجامعةُ، فضلاً عن كونها مجالاً تطويرياً لاحتياجاتِ سوقِ العملِ والمجتمعِ.

وأكمل: نأملُ أن يحقِّقَ هذا العملُ هدَفَهُ التطويري الذي صُمِّم من أجلِه، ويساعدُ على توثيقِ العلاقةِ بين الجامعةِ وخريجيها والمجتمعِ بشكلٍ عام.

وبعد ذلك، ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي كلمة قال فيها إن عمليات التطوير تؤتي ثمارها المرجوة إذا كانت في وسط يعي أهمية التواصل وتبادل الآراء والخبرات، والأفكار الإبداعية الخلاقة.

وأضاف: تحتاج الجامعة في بلوغ أهدافها خلال مسيرتها التطويرية إلى خريجيها الذين قضوا سنوات من أعمارهم ينهلون من العلوم والمعارف ويتسلحون بالخبرات التي وفرتها الجامعة لهم.

وأردف: إن الغاية ليست الحصول على شهادة التخرج فقط وإنما بلوغ الخريج غاياته وطموحاته ببناء مستقبل يحلم به. إضافة إلى تزويد المجتمع وسوق العمل بما يلبي احتياجاته من الكوادر البشرية المدربة والمهيأة لخوض غمار العمل والحياة بكل جدارة واقتدار، وبما يملكه الخريج من كفاية علمية وخلقية واجتماعية وإنسانية تجعله قادراً على النهوض بمستقبل الوطن وفق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) .

وتابع: ولأهمية هذا الدور في مسيرة الجامعة تم إنشاء مركز الخريجين وإطلاق "بوابة الخريجين التقنية" التي نحتفل بإطلاقها في هذا اليوم المبارك .

وألقى مدير مركز الخريجين الدكتور أنس الشعلان كلمة قال فيها إن البوابة تهدف إلى بناء علاقة ارتباطية تفاعلية بين الجامعة وخريجيها لتمكنهم من الاطلاع على جميع الأخبار والفعاليات والمناسبات التي تقوم بها الجامعة كما تهدف إلى تنمية معارف الطلبة والخريجين وتعزيز مهاراتهم المهنية من خلال عقد لقاءات استشارية إلكترونية مع أكثر المستشارين خبرة في سوق العمل كما تمكن البوابة خريجي الجامعة من البحث عن الفرص التدريبية والوظيفية المقدمة من قبل أفضل شركات والقطاعات والهيئات بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أن المركز قام في شهر يناير من هذا العام بالإطلاق التجريبي للبوابة حيث بلغ عدد المسجلين فيها حتى اليوم 12000 طالب وخريج جميعهم تم التحقق من بياناتهم عن طريق النفاذ الموحد.

وبلغ عدد الخريجين الدوليين المسجلين في البوابة 233 خريجاً من 56 دولة حول العالم كما شارك القطاع الخاص والعام في هذا الإطلاق التجريبي حيث بلغ عدد الشركات والهيئات والوزارات المسجلة في البوابة 172 قطاعاً قدموا 1109 فرصة تدريبية ووظيفية وبلغ عدد من استفادوا من هذه الفرص 595 طالباً وخريجاً كما أطلقت البوابة مشروع الإرشاد المهني وبلغت الخدمات المقدمة في هذا المشروع ثلاث خدمات استفاد منها 5647 طالباً وخريجاً.

عقب ذلك قام رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر بتدشين بوابة الخريجين وتم عرض فلم عن البوابة للحضور بعدها تم تكريم الداعم الحصري للبوابة اتحاد اتصالات ( موبايلي) وكذلك المشاركان، مركز المعلومات الوطني الداعم التقني و المراكز العربية الداعم التسويقي .

و عبر مساعد بن سعيد، أحد خريجي الجامعة عن سعادته بإطلاق البوابة قائلاً: ( تأتي هذه البادرة الرائعة من جامعة رائدة عريقة لمد جسور التعاون بينها وبين خريجيها وفاءً وتقديراً وإبداعاً وإنجازاً للخريجين الذين باتت تفاخر بهم ويفاخر بهم الوطن حيث خدموه في مختلف المجالات واعتلوا أعلى المناصب شاكراً القائمين عليها وكل من ساهم فيها .