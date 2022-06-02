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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فاجأ مشهور سناب شات نايف حمدان، متابعيه بنشر صورة لمولوده الأول (عمر)، إذ تساءل بعضهم عن موعد وتفاصيل زواجه.

ونشر نايف حماد صورة لكف مولوده، كاتبًا: ” الحمد لله رزقنا الله اليوم مولودنا الأول سميته عمر، حلو عشان إذا خلص التاريخ أحطلك محتوى وأنا أبوك”.

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متى تزوج مشهور سناب نايف حمدان ؟؟.. وما قصة صورة مولوده الجديد "عمر"؟

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وتصدر نايف حمدان مؤشرات البحث، كما تصدر اسمه قائمة الاكثر تداولًا في تويتر، بين فرحة متابعيه ودهشتهم من الخبر؛ فكتبت عتيبية: “أحس أنا الوحيدة اللي مو مصدومة إنه طلع متزوج لأني من زمان أدري عن زواجه”.

نايف حمدان يحمي خصوصيته

وغردت همس: “ما شاء الله ألف مبروك بورك لكم في الموهوب وشكرتم الواهب ورزقتم برّه وبلغ أشده..”.

كما أشاد متابعون بحفاظه على خصوصيته؛ فكتب محمد: “خصوصيه نايف حمدان تدرس ما شاء الله تبارك الله”.

وغردت نورة: “الله يبارك له يا رب ويرزقهم بره وصلاحه، المشهور الوحيد اللي ارفع له القبعة عزل حياته الخاصة تمامًا عن السوشيال ميديا”.

وكتب فيصل: “مبروك يابو عمر، تعجبني والله حياتك الخاصة محد يدري عنها ومحافظ على خصوصيتها ما هو اللي ماخذ أمه وإلا بنته محتوى”.